Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 Hari Ini

Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 hari ini akan diulas dalam artikel ini. Demi merebut gelar juara, pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, dipastikan menurunkan skuad terbaiknya.

Ya, ajang Piala AFF U-19 2024 sudah mencapai puncaknya. Laga final yang mempertemukan Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin (29/7/2024) pukul 19.30 WIB.

Jelang laga itu, Indra Sjafri memastikan skuad Timnas Indonesia U-19 sudah pulih sepenuhnya kembali. Dengan begitu, Welber Jardim cs dipastikan sudah siap tempur.

Dengan kondisi di atas, menarik menilik susunan pemain yang diprediksi akan diturunkan Indra Sjafri. Diprediksi, Indra Sjafri akan menerapkan formadi 3-5-2 saat melawan Thailand U-19.

Untuk posisi penjaga gawang, Indra Sjafri diyakini takkan melakukan perubahan. Ikram Algiffari diyakini akan tetap dipercaya oleh sang pelatih karena dirinya selalu berhasil bekerja ciamik.

Lalu, beralih ke lini belakang, ada tiga pemain yang akan menjaga ketat lini pertahanan skuad Garuda Nusantara akan tak terbobol lawan. Mereka adalah Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan juga Alfahrezzi Buffon.