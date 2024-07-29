Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pimpin Daftar Top Skor, Ramadhan Sananta Dituntut Cetak 5 Gol Lagi di Piala Presiden 2024

Romensy August , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:56 WIB
Pimpin Daftar Top Skor, Ramadhan Sananta Dituntut Cetak 5 Gol Lagi di Piala Presiden 2024
Ramadhan Sananta kala membela Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
A
A
A

RAMADHAN Sananta dituntut cetak 5 gol lagi di Piala Presiden 2024. Target ini dipasnag pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, karena timnya juga masih akan berlaga di Piala Presiden 2024 usai berhasil lolos ke semifinal.

Diketahui, Ramadhan Sananta sejauh ini berhasil memimpin daftar top skor Piala Presiden 2024. Dia sudah mencetak 3 gol. Tetapi, pencapaian itu belum membuat Milo -sapaan akrab Milomir Seslija- puas. Dia meminta Sananta mencetak gol lebih banyak lagi.

"Dia (Ramadhan Sananta) harus cetak 5 gol lagi," ujar Milo, Senin (29/7/2024).

Ramadhan Sananta

Pelatih asal Bosnia itu juga menyebut bahwa lebih baik Sananta mencetak 2 gol di partai semifinal dibandingkan 3 gol di babak grup. Sebab dengan begitu, kans timnya tembus ke babak final menjadi lebih terbuka.

"Lebih baik cetak gol di laga selanjutnya," ujar sang pelatih.

Menurut Milo, Sananta adalah salah satu talenta terbaik untuk Indonesia. Ia punya karakter yang kuat, selalu ingin menang, dan benci dengan kekalahan.

"Dia sangat benci kekalahan dan benci saat melakukan kesalahan. Dia punya karakter yang kuat untuk seorang pesepakbola. Dia adalah permata bagi sepakbola Indonesia," puji sang pelatih Persis Solo kepada Ramadhan Sananta.

