Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Beber Alasan Persib Bandung Rekrut Mailson Lima

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |02:34 WIB
Bojan Hodak Beber Alasan Persib Bandung Rekrut Mailson Lima
Mailson Lima resmi bergabung dengan Persib Bandung (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan alasannya merekrut Mailson Lima. Apalagi, pemain kelahiran Den Haag, Belanda itu jadi rekrutan asing terakhir jelang Liga 1 2024-2025.

Hodak beralasan Mailson dipilih karena bisa menempati berbagai posisi, terutama lini serang. Ia bisa dipasang di posisi mulai dari winger kiri atau kanan, second striker, hingga menjadi penyerang tengah.

Mailson Lima (Foto: Facebook/Mailson Lima)

“Jadi pada dasarnya dia merupakan back-up untuk semua posisi tersebut karena tahun lalu setiap saat David (da Silva) dan Ciro (Alves) tidak ada di sana (bermain), kami berada dalam masalah,” beber Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Senin (29/7/2024).

Pelatih asal Kroasia itu mengaku sangat mengetahui kekurangan yang dialami Persib meski menjadi juara di Liga 1 2023-2024. Apalagi, Maung Bandung ini tak hanya akan menghadapi Liga 1, namun juga AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Ini sama halnya dengan Mateo (Kocijan) yang melapis Dedi (Kusnandar) di posisi tersebut karena kami tidak punya pemain lain. Jadi saya rasa mereka akan melakukan tugasnya dengan baik,” tegas Hodak.

Eks pelatih PSM Makassar itu mengaku lega dengan kehadiran Mailson. Terlebih, pemain yang sebelumnya membela FK Aksu di Liga Kazakhstan itu berstatus bebas transfer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640571/cara-menonton-live-streaming-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-aea.webp
Cara Menonton Live Streaming Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Muhammad Shohibul Fikri Ditanya Soal Isu Dipermanenkan Duet dengan Fajar Alfian, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement