Bojan Hodak Beber Alasan Persib Bandung Rekrut Mailson Lima

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkan alasannya merekrut Mailson Lima. Apalagi, pemain kelahiran Den Haag, Belanda itu jadi rekrutan asing terakhir jelang Liga 1 2024-2025.

Hodak beralasan Mailson dipilih karena bisa menempati berbagai posisi, terutama lini serang. Ia bisa dipasang di posisi mulai dari winger kiri atau kanan, second striker, hingga menjadi penyerang tengah.

“Jadi pada dasarnya dia merupakan back-up untuk semua posisi tersebut karena tahun lalu setiap saat David (da Silva) dan Ciro (Alves) tidak ada di sana (bermain), kami berada dalam masalah,” beber Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Senin (29/7/2024).

Pelatih asal Kroasia itu mengaku sangat mengetahui kekurangan yang dialami Persib meski menjadi juara di Liga 1 2023-2024. Apalagi, Maung Bandung ini tak hanya akan menghadapi Liga 1, namun juga AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Ini sama halnya dengan Mateo (Kocijan) yang melapis Dedi (Kusnandar) di posisi tersebut karena kami tidak punya pemain lain. Jadi saya rasa mereka akan melakukan tugasnya dengan baik,” tegas Hodak.

Eks pelatih PSM Makassar itu mengaku lega dengan kehadiran Mailson. Terlebih, pemain yang sebelumnya membela FK Aksu di Liga Kazakhstan itu berstatus bebas transfer.