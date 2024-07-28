Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Akui Kaget saat Persib Bandung Tiba-Tiba Umumkan Rekrut Adam Alis

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |22:29 WIB
Bojan Hodak Akui Kaget saat Persib Bandung Tiba-Tiba Umumkan Rekrut Adam Alis
Pemain Persib Bandung, Adam Alis. (Foto: Instagram/adamalis93)
BANDUNG – Kehadiran Adam Alis di skuad Persib Bandung ternyata bukanlah atas permintaan sang pelatih, Bojan Hodak. Sebab Bojan sendiri mengaku kaget saat Persib mengumumkan perekrutan Adam Alis.

Sebelumnya, melalui Interim Sporting Director PT PBB, Adhitia Putra Herawan menyatakan bahwa Adam Alis didatangkan sesuai rekomendasi pelatih Bojan Hodak yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini tengah dalam menghadapi musim 2024-2025.

Namun pada kenyataannya, Bojan Hodak mengaku tidak mengetahui soal perekrutan Adam Alis. Menurutnya, pemain berusia 30 tahun itu didatangkan secara tiba-tiba.

“Saya sebelumnya tidak mendengar dia (Adam Alis) akan datang ke sini (Persib) karena ini tiba-tiba,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik, Bandung, Minggu (28/7/2024).

Adam Alis resmi gabung Persib Bandung

“Dia datang karena dia yang ingin, karena alasan keluarga dia ingin pindah,” tambahnya.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini tidak mempermasalahkannya. Bojan Hodak justru senang dengan kehadiran Adam Alis di Persib Bandung.

