Persib Bandung Gelar Medical Check Up Jelang Liga 1 2024-2025

BANDUNG – Persib Bandung menggelar medical check up jelang mengarungi Liga 1 2024-2025. Seluruh pemain menjadi pesertanya.

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani mengatakan, banyak tahapan yang harus dilalui para pemain selama menjalani medical check up. Tahapan itu di antaranya meliputi pemeriksaan darah, urine, electro cardio graphy, x-ray, fisik, hingga muskuloskeletal.

“Alhamdulillah rata-rata hasilnya baik,” kata Rafi di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (28/7/2024).

Lebih lanjut, dr. Rafi menjelaskan, medical check up ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa kesehatan para pemain sebelum mengarungi Liga 1 2024-2025. Sehingga, Persib memiliki data kesehatan masing-masing pemain.

“Sama ada satu persyaratan yaitu pre-competition medical assessment yang harus dikirimkan ke PT LIB atau PSSI sebagai satu persyaratan pemain ini bisa melakuan aktivitas atau bisa ikut serta di liga,” bebernya.