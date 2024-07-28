Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Hancurkan Sadakata FC Lewat Skor 5-0

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |18:37 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Hancurkan Sadakata FC Lewat Skor 5-0
Kancil WHW menang 5-0 atas Sadakata FC di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/kancilwhw)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kemenangan telak baru saja diraih Kancil WHW atas Sadakata FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (28/7/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Kancil WHW tepatnya menang telak dengan skor 5-0 atas lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Mengawali jalannya babak pertama, Kancil WHW langsung mengambil inisiatif menyerang. Sejumlah peluang langsung tercipta meski belum berbuah gol.

Kuatnya pertahanan Sadakata belum menghasilkan satu gol pun dari kubu Kancil WHW hingga 15 menit jalannya pertandingan.

Gol pembuka Kancil WHW baru tercipta dimenit 17', lewat sontekan Daniel Alves Dos Santos Junior pendek di mulut gawang. Skor 1-0, Kancil WHW unggul sementara di babak pertama ini.

Kancil WHW vs Sadakata FC

Masuk di babak kedua, Kancil WHW terus menekan Sadakata FC. Hasilnya, di menit 24' Johnatas Felipe sukses mencatatkan namanya di papan skor. Unggul 2 gol, para pemain Kancil WHW tampil lebih percaya diri. Bahkan, di menit 30', M Fajriyan membawa Kancil WHW unggul 3-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/51/1640649/jakarta-running-festival-2025-strava-ungkap-lonjakan-rekor-peserta-lari-aco.webp
Jakarta Running Festival 2025, Strava Ungkap Lonjakan Rekor Peserta Lari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/03/11/pelatih_as_roma_daniele_de_rossi_foto_reuters.jpg
Usai Libas Jay Idzes Cs, Genoa Tunjuk Legenda Italia Jadi Pelatih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement