Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Kancil WHW Hancurkan Sadakata FC Lewat Skor 5-0

YOGYAKARTA – Kemenangan telak baru saja diraih Kancil WHW atas Sadakata FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (28/7/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Kancil WHW tepatnya menang telak dengan skor 5-0 atas lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Mengawali jalannya babak pertama, Kancil WHW langsung mengambil inisiatif menyerang. Sejumlah peluang langsung tercipta meski belum berbuah gol.

Kuatnya pertahanan Sadakata belum menghasilkan satu gol pun dari kubu Kancil WHW hingga 15 menit jalannya pertandingan.

Gol pembuka Kancil WHW baru tercipta dimenit 17', lewat sontekan Daniel Alves Dos Santos Junior pendek di mulut gawang. Skor 1-0, Kancil WHW unggul sementara di babak pertama ini.

Masuk di babak kedua, Kancil WHW terus menekan Sadakata FC. Hasilnya, di menit 24' Johnatas Felipe sukses mencatatkan namanya di papan skor. Unggul 2 gol, para pemain Kancil WHW tampil lebih percaya diri. Bahkan, di menit 30', M Fajriyan membawa Kancil WHW unggul 3-0.