Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Dapat Perlawanan Sengit, Black Steel Susah Payah Kalahkan Fafage Banua

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |15:50 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Dapat Perlawanan Sengit, Black Steel Susah Payah Kalahkan Fafage Banua
Black Steel FC menang atas Fafage Banua di Liga Futsal Profesional 2023-2024. (Foto: Instagram/blacksteelfcmanokwari)
A
A
A

YOGYAKARTA – Kemenangan manis berhasil diraih Black Steel FC atas Fafage Banua di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (28/7/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, tim asal Papui itu tepatnya menang dengan skor tipis 3-2 usai mendapatkan perlawanan yang ketat dari Fafage Banua.

Jalannya Pertandingan

Aura persaingan yang sengit cukup kentara di laga ini. Masing-masing memberikan perlawanan dengan aksi jual beli serangan.

Sementara, gol pembuka baru tercipta di menit 8'. Francisco Matheus membawa Blacksteel unggul setelah sukses melesatkan tendangan keras ke arah gawang Fafage Banua.

Di menit 15' Fafage Banua akhirnya menyamakan kedudukan. Tendangan keras Ari Ramdani tak mampu ditepis penjaga gawang Rodrigo Matheus Vilela. Skor sementara imbang 1-1.

Semenit berselang, giliran Fafage yang unggul. Pemain nomor punggung 12 Diego Rodrigo Fonseca De Menezez melakukan tendangan keras ke arah gawang. Skor berubah menjadi 2-1.

Black Steel FC

Di sisi lain, Blacksteel harus menelan pil pahit. Pasalnya, salah satu pemainnya Francisco Matheus harus diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran keras kepada Dadang Prasetyo hingga cidera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/51/1640507/daftar-wakil-indonesia-di-kumamoto-masters-2025-ganda-putra-dan-campuran-absen-qxl.webp
Daftar Wakil Indonesia di Kumamoto Masters 2025: Ganda Putra dan Campuran Absen
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/14/floyd_mayweather_jr.jpg
Floyd Mayweather Banjir Kecaman usai Nyatakan Dukungan untuk Israel di Tengah Perang Gaza
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement