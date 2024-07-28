Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Dapat Perlawanan Sengit, Black Steel Susah Payah Kalahkan Fafage Banua

YOGYAKARTA – Kemenangan manis berhasil diraih Black Steel FC atas Fafage Banua di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (28/7/2024) sore WIB. Bermain di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, tim asal Papui itu tepatnya menang dengan skor tipis 3-2 usai mendapatkan perlawanan yang ketat dari Fafage Banua.

Jalannya Pertandingan

Aura persaingan yang sengit cukup kentara di laga ini. Masing-masing memberikan perlawanan dengan aksi jual beli serangan.

Sementara, gol pembuka baru tercipta di menit 8'. Francisco Matheus membawa Blacksteel unggul setelah sukses melesatkan tendangan keras ke arah gawang Fafage Banua.

Di menit 15' Fafage Banua akhirnya menyamakan kedudukan. Tendangan keras Ari Ramdani tak mampu ditepis penjaga gawang Rodrigo Matheus Vilela. Skor sementara imbang 1-1.

Semenit berselang, giliran Fafage yang unggul. Pemain nomor punggung 12 Diego Rodrigo Fonseca De Menezez melakukan tendangan keras ke arah gawang. Skor berubah menjadi 2-1.

Di sisi lain, Blacksteel harus menelan pil pahit. Pasalnya, salah satu pemainnya Francisco Matheus harus diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran keras kepada Dadang Prasetyo hingga cidera.