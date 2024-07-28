Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menggila, Cosmo JNE Menang 9-1 atas Giga FC!

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Cosmo JNE FC yang tampil menggila pun sukses meraih kemenangan besar atas Giga FC dengan skor 9-1.

Laga Cosmo JNE kontra Giga FC digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024) pagi WIB. Cosmo JNE benar-benar tampil dominan dalam laga ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Meski kalah telak, Giga FC mampu membuat kejutan dengan gol cepat di menit ke-2. Serangan balik dan umpan pendek yang berakhir di kaki M Iqbal Nurjaman mampu diselesaikan dengan baik. Giga FC unggul sementara dengan skor 1-0.

Tampil lebih dominan, Cosmo JNE FC mampu dengan cepat menyamakan kedudukan. Gol balasan itu tercipta dari kombinasi umpan silang Dewa Rizki Amanda yang diselesaikan dengan baik oleh Vahid Shafiei. Skor menjadi imbang 1-1.

Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh para pemain Cosmo JNE. Pada menit ke-13, Cosmo berbalik unggul setelah umpan pendek Aji Satria diterima dengan baik Dewa Rizki. Dua menit berselang, Reivan mencetak gol yang membawa Cosmo JNE unggul 3-1.

Baru saja merayakan gol, pemain Cosmo JNE kembali mencetak gol keempat. Gol itu diciptakan oleh Andri Kustiawan di menit 15. Skor 4-1 bertahan hingga turun minum.