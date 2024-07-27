Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Andreas Cetak Quattrick, Unggul FC Kalahkan Kinantan FC 6-2

UNGGUL FC meraih kemenangan atas Kinantan FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Bermain di Gor Pancasila, UGM, Yogyakarta pada Sabtu (27/07/2024) quattrick dari Andreas Dwi Persada Putra membawa Unggul FC menang telak 6-2.

Sejak awal babak pertama, Unggul FC langsung tancap gas melakukan serangan-serangan ke gawang Kinantan. Hasilnya, di menit 5', Andreas berhasil menciptakan gol lewat servis sepak pojok. Skor 1-0 untuk Unggul FC.

Tak lama berselang, Andreas kembali mencatatkan namanya di papan skor, tepatnya di menit 8'. Ia berhasil memanfaatkan umpan pendek tendangan bebas di dekat garis gawang.

Tak lama berselang, Andreas kembali menciptakan gol ketiganya. Gol ini sekaligus menutup jalannya babak pertama.

Kinantan FC sempat memperkecil ketinggalan di babak kedua, tepatnya di menit 17' pemain nomor punggung 25 Ansyari Karnanda. Sayangnya, di menit 24' Andreas lagi-lagi mencetak gol yang membuatnya mencatatkan quattrick.