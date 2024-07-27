Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Libas Pendekar United 5-2

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:37 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Libas Pendekar United 5-2
Fafage Banua menghancurkan Pendekar United 5-2 di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
A
A
A

YOGYAKARTA – Fafage Banua sukses melibas lawannya Pendekar United dengan skor 5-2 dalam pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga tersebut digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (27/07/2024).

Jalannya Pertandingan

Fafage Banua

Gol cepat Ari Ramdani di menit 2' langsung membawa Fafage unggul sementara. Gol tersebut kemudian dibalas pemain Pendekar United Efrinaldi semenit berselang. Skor menjadi 1-1.

Fafage dengan cepat bisa kembali unggul setelah gol balasan tersebut. Tepatnya di menit 4' Andri Chaniago menciptakan gol dengan aksi individunya. Skor berubah menjadi 2-1.

Fafage terus menghujani serangan, sehingga membuat pertahanan Unggul FC kewalahan. Ari Ramdani kembali unjuk gigi dengan menciptakan gol keduanya di menit 12'. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum.

