Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Libas Pendekar United 5-2

YOGYAKARTA – Fafage Banua sukses melibas lawannya Pendekar United dengan skor 5-2 dalam pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga tersebut digelar di GOR Pancasila, UGM, Yogyakarta, Sabtu (27/07/2024).

Jalannya Pertandingan





Gol cepat Ari Ramdani di menit 2' langsung membawa Fafage unggul sementara. Gol tersebut kemudian dibalas pemain Pendekar United Efrinaldi semenit berselang. Skor menjadi 1-1.

Fafage dengan cepat bisa kembali unggul setelah gol balasan tersebut. Tepatnya di menit 4' Andri Chaniago menciptakan gol dengan aksi individunya. Skor berubah menjadi 2-1.

Fafage terus menghujani serangan, sehingga membuat pertahanan Unggul FC kewalahan. Ari Ramdani kembali unjuk gigi dengan menciptakan gol keduanya di menit 12'. Skor 3-1 bertahan hingga turun minum.