HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kondisi Terkini Alfharezzi Buffon Usai Cedera di Pelipis Kanan hingga Main dengan Kepala Diperban di Semifinal Piala AFF U-19 2024?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |12:39 WIB
Kondisi Terkini Alfharezzi Buffon Usai Cedera di Pelipis Kanan hingga Main dengan Kepala Diperban di Semifinal Piala AFF U-19 2024?
Alfharezzi Buffon cedera di laga Timnas Indonesia U-19 vs Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

KONDISI terkini cedera Alfharezzi Buffon di pelipis kanan hingga main dengan kepala diperban di laga semifinal Piala AFF U-19 2024 terungkap. Manajer Timnas Indonesia U-19, Zaki Iskandar, mengungkapkan Alfharezzi Buffon baik-baik saja dan berpeluang main di final Piala AFF U-19 2024.

Diketahui, Buffon sempat mengalami cedera robek pelipis kanan karena tersikut pemain Malaysia U-19. Namun demikian, pemain Borneo FC itu tetap melanjutkan pertandingan dengan perban yang menempel di kepalanya.

Muhammad Alfharezzi Buffon

Hebatnya, Buffon berhasil menjadi pahlawan Timnas Indonesia U-19. Dia sukses memainkan peran dalam terciptanya gol kemenangan lewat tendangan jarak dekatnya pada menit ke-78. Garuda Nusantara pun lolos ke partai final.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, sempat mengatakan Buffon akan diperiksa terlebih dahulu pada pagi hari ini, Minggu (28/7/2024). Sekarang, kondisi terkini Buffon sudah diungkap oleh Zaki Iskandar.

Zaki mengatakan, pemain berusia 18 tahun itu hanya butuh sedikit perawatan untuk luka di pelipisnya. Zaki tak menutup kemungkinan Buffon akan tetap membela Timnas Indonesia U-19 di final Piala AFF U-19 2024.

