HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |06:48 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024
Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- sukses melangkah ke babak final Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat usai Jens Raven cs mengalahkan Malaysia U-19 di babak semifinal dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-19

Gol semata wayang dalam laga ini tercipta berkat peran Alfharezzi Buffon. Bola tendangannya pada menit ke-77 membentur mistar gawang hingga akhirnya jadi gol bunuh diri kiper Malaysia U-19, Muhammad Haziq.

Di babak final, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19 yang secara mengejutkan bisa mengalahkan Australia U-19 di babak semifinal. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).

Tentunya, Timnas Indonesia U-19 kini siap berjuang meraih kemenangan di laga pamungkas demi keluar sebagai juara. Kans menjadi kampiun pun tampak terbuka lebar bagi skuad berjuluk Garuda Nusantara itu.

Pasalnya, sang pelatih, yakni Indra Sjafri, punya catatan mentereng kala melawan Timnas Thailand di babak final pada berbagai ajang bergengsi. Tiap kali melawan Thailand di final, Indra Sjafri selalu membawa Timnas Indonesia juara.

Hal itu terjadi kala Indra Sjafri menangani Timnas Indonesia U-22. Tepatnya, di final Piala AFF U-22 2019 dan SEA Games 2023, yang sukses dijuarai Timnas Indonesia.

