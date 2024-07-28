Media Malaysia Sportif Ucapkan Selamat untuk Timnas Indonesia U-19 yang Jejaki Final Piala AFF U-19 2024

Media Malaysia dengan sportif mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U-19 (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, Harimau Malaya, dengan sportif mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia U-19 yang melaju ke final Piala AFF U-19 2024. Mereka mengakui kekalahan Timnas Malaysia U-19 di babak semifinal.

Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024, Sabtu 27 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77.

Kemenangan itu sukses membawa Timnas Indonesia U-19 ke final Piala AFF U-19 2024. Mereka akan menantang Timnas Thailand U-19 di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

Hasil laga itu ditanggapi secara sportif oleh Harimau Malaya. Mereka mengakui skuad asuhan Jose Torres Garrido itu kalah kelas dari Timnas Indonesia U-19.

“Terkena kaki (soal gol bunuh diri kiper). Tidak beruntung,” tulis unggahan di akun Instagram @harimaumalaya, Minggu (28/7/2024).

“Apa pun itu, selamat (saudara) serumpun! Kami coba lagi (lain kali)! (Sampai) jumpa lagi!” imbuh unggahan itu.