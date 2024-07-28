Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pelatih Ungkap Kunci Sukses Persis Solo Jungkalkan Persib Bandung dan Raih Tiket Semifinal Piala Presiden 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |04:07 WIB
Pelatih Ungkap Kunci Sukses Persis Solo Jungkalkan Persib Bandung dan Raih Tiket Semifinal Piala Presiden 2024
Milomir Seslija bicara kunci kemenangan Persis Solo atas Persib Bandung di Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, membongkar kunci sukses pasukannya mengalahkan Persib Bandung di matchday terakhir Grup A Piala Presiden 2024. Kemenangan itu sanggup membawa mereka ke semifinal Piala Presiden 2024.

Persis secara luar biasa mampu menghadirkan kejutan. Bermain di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juli 2024 malam WIB, tim berjuluk Laskar Sambernyawa mampu menaklukkan tuan rumah Persib dengan skor 1-0.

Persib Bandung vs Persis Solo

Gol tunggal kemenangan dicetak lewat tendangan keras kaki kiri dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Ramadhan Sananta di menit ke-20. Gol ini sekaligus membuat striker berlabel Timnas Indonesia itu memimpin daftar top skor Piala Presiden 2024 dengan tiga gol.

Hasil yang cukup mengejutkan karena Persib Bandung merupakan kampiun Liga 1 musim lalu. Terlebih, tim berjuluk Pangeran Biru itu menjadi tuan rumah Grup A. Akan tetapi, Persis Solo mampu menjinakkan David da Silva cs.

“Yang menjadi kunci di laga kali ini adalah attitude yang memunculkan kepercayaan diri pemain juga kami mencatat cleansheet. Ada sedikit masalah di babak pertama namun kemudian dapat kami selesaikan,” kata Seslija, dikutip dari situs Piala Presiden, Minggu (28/7/2024).

Pria asal Bosnia & Herzegovina itu sangat senang dengan perkembangan anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini dipersembahkan untuk para suporter.

Halaman:
1 2
      
