HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Detik-Detik Gol Timnas Indonesia U-19 ke Gawang Malaysia U-19 yang Antar ke Final Piala AFF U-19 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:49 WIB
Detik-Detik Gol Timnas Indonesia U-19 ke Gawang Malaysia U-19 yang Antar ke Final Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

SURABAYA – Detik-detik gol Timnas Indonesia U-19 ke gawang Timnas Malaysia U-19 yang antar ke final Piala AFF U-19 2024 akan dibahas Okezone. Sebab, itu menjadi momen yang dinanti-nanti penggemar.

Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024. Gol kemenangan tercipta lewat bunuh diri kiper Muhammad Haziq di menit ke-77.

Timnas Indonesia U-19

Kerja keras ditunjukkan Indonesia sepanjang 90 menit, terutama di babak kedua. Gol berawal dari sepakan Dony Tri Pamungkas di menit ke-76 yang melambung akibat terkena pemain bertahan Malaysia.

Dari situasi sepak pojok, lahirlah gol yang dinanti-nanti. Bola hendak disambar oleh Muhammad Iqbal Gwijangge. Namun, pertahanan Malaysia berhasil menghalau.

Untungya, bola jatuh masih di dalam kotak penalti. Iqbal berusaha memasukkannya ke gawang. Sayangnya, peluang itu lagi-lagi mental karena si kulit bundar mengenai pemain lawan.

Bola liar kemudian disambar Alfharezzi Buffon. Sepakannya sebetulnya membentur tiang. Akan tetapi, bola mengenai kaki dari Haziq, lalu berbelok dan kembali ke gawang.

Halaman:
1 2
      
