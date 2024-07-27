Masyarakat Malaysia Takjub Timnas Indonesia U-19 Menang 1-0 atas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Timnas Indonesia U-19 lolos ke final Piala AFF U-19 2024 setelah menang 1-0 atas Malaysia U-19. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

MASYARAKAT Malaysia di media sosial takjub Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7/2024) malam WIB. Akun X @OneFootballM menyebut perjuangan Timnas Indonesia U-19 berujung manis.

“Akhirnya setelah sekian lama, perjuangan Timnas Indonesia U-19 melawan Malaysia di tanah sendiri berakhir,” tulis akun @OneFootballM.

(Masyarakat Malaysia takjub Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Malaysia U-19. (Foto: X/@OneFootballM)

Sebelum kemenangan malam ini, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- memang tak pernah menang atas Malaysia U-19. Dalam enam pertemuan, Timnas Indonesia U-19 hanya mendapatkan dua imbang dan empat kalah.

Ketika bermain di kandang sendiri sekalipun, Timnas Indonesia U-19 gagal meraih kemenangan. Di fase grup Piala AFF U-19 2013, Timnas Indonesia U-19 ditahan Harimau Muda -julukan Timnas Malaysia U-19- dengan skor 1-1.

Sementara di semifinal Piala AFF U-19 2018, Timnas Indonesia U-19 bermain 1-1 dengan Malaysia U-19 di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah bermain imbang di waktu normal, Timnas Indonesia U-19 akhirnya kalah adu penalti dengan skor 2-3.

Setelah menunggu sekian lama, skuad asuhan Indra Sjafri akhirnya menang atas Malaysia U-19. Di final Piala AFF U-19 2024 yang berlangsung Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB, Timnas Indonesia U-19 akan menantang Thailand U-19.