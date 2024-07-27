Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Tembus Final Piala AFF U-19 2024 Usai Kalahkan Malaysia U-19, Indra Sjafri: Alhamdulillah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |22:09 WIB
Timnas Indonesia U-19 Tembus Final Piala AFF U-19 2024 Usai Kalahkan Malaysia U-19, Indra Sjafri: Alhamdulillah
Indra Sjafri bersyukur Timnas Indonesia U-19 menembus final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengucap syukur usai anak asuhnya menembus final Piala AFF U-19 2024. Terlebih, timnya mampu memutus rekor buruk atas Timnas Malaysia U-19 tepat di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Indonesia U-19 lolos ke babak final usai menang 1-0 atas Malaysia U-19. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/3/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-19

Indra mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal yang menjadi target dalam laga itu. Namun, timnya tidak boleh berpuas diri karena masih ada laga final melawan Timnas Thailand U-19, di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

"Syukur dan alhamdulillah (kami lolos ke final)," kata Indra usai laga, Sabtu (27/7/2024).

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 tampil cukup luar biasa dalam laga itu. Pasalnya, ia nilai para pemain tidak kenal rasa lelah sebelum timnya meraih kemenangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/51/1640307/pln-electric-run-2025-jadi-pelopor-ajang-lari-ramah-lingkungan-menuju-net-zero-emission-uiu.webp
PLN Electric Run 2025 Jadi Pelopor Ajang Lari Ramah Lingkungan Menuju Net Zero Emission
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/12/eliano_reijnders.jpg
Bojan Hodak Puji Eliano Reijnders: Perekrutan Terbaik Persib Bandung Musim Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement