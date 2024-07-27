Timnas Indonesia U-19 Tembus Final Piala AFF U-19 2024 Usai Kalahkan Malaysia U-19, Indra Sjafri: Alhamdulillah

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengucap syukur usai anak asuhnya menembus final Piala AFF U-19 2024. Terlebih, timnya mampu memutus rekor buruk atas Timnas Malaysia U-19 tepat di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Indonesia U-19 lolos ke babak final usai menang 1-0 atas Malaysia U-19. Laga itu dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/3/2024) malam WIB.

Indra mengatakan sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal yang menjadi target dalam laga itu. Namun, timnya tidak boleh berpuas diri karena masih ada laga final melawan Timnas Thailand U-19, di Stadion GBT, Senin 29 Juli 2024 malam WIB.

"Syukur dan alhamdulillah (kami lolos ke final)," kata Indra usai laga, Sabtu (27/7/2024).

Pria yang juga menjabat direktur teknik PSSI itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 tampil cukup luar biasa dalam laga itu. Pasalnya, ia nilai para pemain tidak kenal rasa lelah sebelum timnya meraih kemenangan.