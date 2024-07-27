Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:34 WIB
Jadwal Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19
Timnas Indonesia U-19 menantang Timnas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A
SURABAYA – Jadwal Final Piala AFF U-19 2024 antara Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Thailand U-19 sudah diketahui. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.
Kedua tim lolos ke final usai menaklukkan lawan masing-masing di babak semifinal, Sabtu (27/7/2024), di Stadion GBT. Thailand lebih dulu memesan tempat di partai puncak.

Timnas Indonesia U-19

Hal itu terjadi setelah Timnas Thailand U-19 di luar dugaan menaklukkan Timnas Australia U-19. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).

Di final, Thailand akan menghadapi Indonesia U-19. Garuda Nusantara melaju dari semifinal Piala AFF U-19 2024 dengan mengalahkan Timnas Malaysia U-19 1-0!

Menariknya, gol kemenangan juga tercipta dari bunuh diri pemain lawan. Adalah kiper Muhammad Haziq di menit ke-77 yang kurang beruntung melesakkan bola ke gawangnya sendiri.

Alhasil, big match akan tercipta di babak final. Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Thailand U-19 pada Senin 29 Juli 2024.

Halaman:
1 2
      
