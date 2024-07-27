Hal itu terjadi setelah Timnas Thailand U-19 di luar dugaan menaklukkan Timnas Australia U-19. Mereka menang 1-0 berkat gol bunuh diri Dylan Leonard (13’).
Di final, Thailand akan menghadapi Indonesia U-19. Garuda Nusantara melaju dari semifinal Piala AFF U-19 2024 dengan mengalahkan Timnas Malaysia U-19 1-0!
Menariknya, gol kemenangan juga tercipta dari bunuh diri pemain lawan. Adalah kiper Muhammad Haziq di menit ke-77 yang kurang beruntung melesakkan bola ke gawangnya sendiri.
Alhasil, big match akan tercipta di babak final. Timnas Indonesia U-19 akan menghadapi Timnas Thailand U-19 pada Senin 29 Juli 2024.