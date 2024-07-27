Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19: Garuda Nusantara Unggul 1-0 Berkat Gol Bunuh Diri!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:08 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19: Garuda Nusantara Unggul 1-0 Berkat Gol Bunuh Diri!
Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 berkat gol bunuh diri (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 hingga menit ke-77 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0.

Gol tercipta lewat bunuh diri kiper Malaysia Muhammad Haziq di menit ke-77. Indonesia akhirnya unggul setelah berjuang keras. 

Indonesia U-19

Jalannya Pertandingan

Kedua tim kembali melancarkan jual beli serangan di babak kedua. Namun, hingga 10 menit awal, belum ada peluang berbahaya yang tercipta. Riski Afrisal mengancam di menit ke-55 tetapi sepakannya bisa diselamatkan Muhammad Haziq.

Peluang kembali didapat Indonesia di menit ke-69 tetapi sepakan Welber Halim Jardim melambung meski dalam posisi bebas. Menit 75, pemain berdarah Brasil itu lagi-lagi melepaskan tembakan yang melenceng dari target.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-77! Sepakan Alfharezzi Buffon menghantam tiang gawang, mengenai kaki kiper lawan, dan berakhir di jaring!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
