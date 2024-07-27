Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19: Garuda Nusantara Unggul 1-0 Berkat Gol Bunuh Diri!

Timnas Indonesia U-19 unggul 1-0 atas Timnas Malaysia U-19 berkat gol bunuh diri (Foto: PSSI)

SURABAYA – Hasil Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 hingga menit ke-77 sudah diketahui. Skor laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/7/2024) malam WIB, itu untuk sementara 1-0.

Gol tercipta lewat bunuh diri kiper Malaysia Muhammad Haziq di menit ke-77. Indonesia akhirnya unggul setelah berjuang keras.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim kembali melancarkan jual beli serangan di babak kedua. Namun, hingga 10 menit awal, belum ada peluang berbahaya yang tercipta. Riski Afrisal mengancam di menit ke-55 tetapi sepakannya bisa diselamatkan Muhammad Haziq.

Peluang kembali didapat Indonesia di menit ke-69 tetapi sepakan Welber Halim Jardim melambung meski dalam posisi bebas. Menit 75, pemain berdarah Brasil itu lagi-lagi melepaskan tembakan yang melenceng dari target.

Gol akhirnya tercipta di menit ke-77! Sepakan Alfharezzi Buffon menghantam tiang gawang, mengenai kaki kiper lawan, dan berakhir di jaring!