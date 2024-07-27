Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |18:02 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024
Berikut link live steraming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Pertandingan babak empat besar antara Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

 

Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, menyoroti tekanan suporter Garuda di laga nanti. Meski demikian sang pelatih mengatakan hal itu takkan berdampak besar pada permainan timnya.

 

"Kami juga sangat menghormati tim (Indonesia U-19), dan untuk penonton yang kemungkinan besar akan mendukung tim," ujar Torres dalam konferensi pers jelang pertandingan

"Tapi, kami sudah siap, dan kami berharap untuk menunjukkan permainan yang bagus," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
