Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Berikut link live steraming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 bisa Anda lihat di akhir artikel. Kedua tim akan saling berhadapan di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Pertandingan babak empat besar antara Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga dijadwalkan dimulai pada pukul 19.30 WIB.

Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido, menyoroti tekanan suporter Garuda di laga nanti. Meski demikian sang pelatih mengatakan hal itu takkan berdampak besar pada permainan timnya.

"Kami juga sangat menghormati tim (Indonesia U-19), dan untuk penonton yang kemungkinan besar akan mendukung tim," ujar Torres dalam konferensi pers jelang pertandingan

"Tapi, kami sudah siap, dan kami berharap untuk menunjukkan permainan yang bagus," tambahnya.