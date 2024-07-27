Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Malaysia U-19 Sampaikan Keluhan Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:48 WIB
Pelatih Timnas Malaysia U-19 Sampaikan Keluhan Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri dan Pelatih Timnas Malaysia U-19, Juan Torres Garrido (Foto: PSSI)
PADATNYA jadwal Piala AFF U-19 2024 membuat Timnas Malaysia U-19 terkendala persiapan jelang menghadapi Timnas Indonesia U-19 di babak semifinal. Hal itu disampaikan langsung pelatih Harimau Malaya, Juan Torres Garrido.

Duel antara Timnas Indonesia U-19 dengan Malaysia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2024 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (27/7/2024) pukul 19.30 WIB.

 

Juan Torres Garrido mengeluhkan soal jadwal padat bagi anak asuhnya jelang babak empat besar itu. Pasalnya, Malaysia U-19 baru saja bertanding menghadapi Thailand U-19 pada laga terakhir Grup C yang dilangsungkan Kamis (25/7/2024).

Dengan begitu, praktis calon lawan Timnas Indonesia U-19 itu hanya mendapatkan waktu istirahat satu hari sebelum bentrokan pada Sabtu (27/7/2024). Itu membuat Juan Torres Garrido cukup kewalahan.

 BACA JUGA:

"Persiapan tim kami sulit, karena kami hanya punya satu hari istirahat. Pemain kami masih dalam tahap pemulihan hingga mereka siap. Kita lihat hingga malam ini," jelas pelatih asal Spanyol itu.

Kendati demikian, Juan Torres Garrido tetap optimistis menatap laga kontra Timnas Indonesia U-19 nanti. Dia mengatakan bahwa tiga laga di fase grup sebelumnya menjadi persiapan untuk melawan tim tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
