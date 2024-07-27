Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-19 vs Timnas Thailand U-19: Blunder Kiper Lawan Bikin Skuad Gajah Perang Unggul 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |16:02 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Australia U-19 vs Timnas Thailand U-19: Blunder Kiper Lawan Bikin Skuad Gajah Perang Unggul 1-0
Timnas Thailand U-19 unggul 1-0 atas Australia U-19 di babak pertama (Foto: Instagram/Changsuek)
A
A
A

TIMNAS Thailand U-19 sementara unggul 1-0 atas Australia U-19 di babak pertama. Blunder kiper Australia di awal pertandingan membawa skuad gajah perang memimpin di paruh pertama pertandingan.

Timnas Thailand U-19 menghadapi Australia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27/7/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Thailand U-19 diluar dugaan berhasil mendominasi jalannya pertandingan atas Australia U-19. Skuad Gajah Perang bahkan langsung memimpin setelah diuntungkan dengan kesalahan penjaga gawang lawan.

Kiper Australia U-19, Dylan Perai-Cullen melakukan kesalahan fatal di menit-menit awal pertandingan. Dylan tidak bisa melakukan kontrol bola setelah mendapat umpan dari rekannya di dekat kotak penalti.

Thailand U-19 yang unggul satu gol berusaha menjaga tempo dengan melakukan penguasaan bola. Namun di sisi lain, Australia U-19 bermain lebih agresif di babak pertama untuk mencari gol penyeimbang.

Tidak ada gol tambahan hingga menit-menit akhir babak pertama. Skor kacamata bertahan sampai turun minum.

