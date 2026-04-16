Peluang Timnas Indonesia Tampil di Piala Dunia 2026 Ditentukan FIFA Paling Lambat 30 April 2026

PELUANG Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 akan ditentukan FIFA paling lambat pada Kamis, 30 April 2026. Sebab, di tanggal tersebut akan digelar Kongres FIFA ke-76 yang dilangsungkan di Vancouver, Kanada.

1. Konfirmasi dari Jurnalis ESPN

Jurnalis asal Spanyol yang bekerja di ESPN, Luiz Carlos Largo, mengatakan FIFA berencana menggelar playoff tambahan Piala Dunia 2026. Playoff tambahan digelar jika Timnas Iran benar mundur dari Piala Dunia 2026.

Jika Iran benar mundur, FIFA akan mencari negara pengganti. Untuk mencari pengganti posisi Iran, FIFA disebut akan menggelar playoff darurat yang melibatkan empat negara.

Sebanyak empat negara itu berasal dari UEFA (dua negara) dan AFC (dua negara). Keputusan jadi atau tidaknya playoff ini dilangsungkan paling lambat diumumkan pada 30 April 2026.

“FIFA sedang mempelajari kemungkinan menggelar playoff tambahan yang melibatkan 2 tim nasional dari Eropa dan 2 dari Asia, jika Timnas Iran dikeluarkan dari Piala Dunia 2026. Masih ada kemungkinan pencoretan ini bisa terjadi sebelum 30 April 2026,” kata Luiz Carlos Largo di akun X-nya, @LARGOESPN.

2. Kecil Peluang Timnas Indonesia Tampil di Playoff Tambahan

Namun, jika benar ada playoff tambahan, peluang Timnas Indonesia tampil di babak tersebut sangat kecil. Disinyalir, AFC atau FIFA condong memilih Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman sebagai peserta playoff tambahan dari AFC.