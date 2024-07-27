Alihkan Fokus ke Liga 1 2024-2025 Usai Gagal ke Semifinal Piala Presiden 2024, Bali United Butuh Dukungan Lebih Suporter

BALI – Asisten pelatih Bali United, I Gede Mahatma Dharma, menyebut timnya perlu dukungan lebih dari suporter untuk berjuang di ajang Liga 1 2024-2025. Hal ini diungkapnya usai Bali United dipastikan gagal ke semifinal Piala Presiden 2024.

Ya, Bali United tampil kurang memuaskan di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Walau sempat berstatus sebagai tuan rumah, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- gagal lolos ke babak semifinal.

Tim besutan Stefano Cugurra itu hanya mampu mencatatkan satu kemenangan dari tiga pertandingan di Grup B. Kemenangan satu-satunya itu didapat saat melawan Persija Jakarta dengan skor 3-0.

Sementara di dua pertandingan lainnya, Bali United harus mendapat kekalahan. Pertama, mereka tumbang dari Madura United dengan skor 2-3. Lalu, Bali United kalah dari Arema FC dengan skor 0-1.

Catatan kurang memuaskan ini tentu membuat Bali United mengkhawatirkan menjelang Liga 1 2024-2025. Sebab itu, Dede meminta para suporter tetap setia dan memberi dukungan lebih untuk Serdadu Tridatu.