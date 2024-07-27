Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persija Jakarta Kalah 0-3 dari Bali United di Piala Presiden 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |07:33 WIB
Penyebab Persija Jakarta Kalah 0-3 dari Bali United di Piala Presiden 2024
Laga Bali United vs Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PENYEBAB Persija Jakarta kalah 0-3 dari Bali United di Piala Presiden 2024 terungkap. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyebut lini pertahanan timnya tidak bagus kala bertanding di matchday terakhir Grup B tersebut.

Pena menilai Ondrej Kudel cs kerap kalah duel. Alhasil, Bali United mampu menjebol tiga gol ke gawang Cahya Supriadi.

"Jadi menurut saya dari segi pertahanan, permainan kami hari ini tidak bagus," kata Pena dalam konferensi pers usai laga, Jumat 26 Juli 2024.

"Kami kalah dalam banyak duel kebobolan tiga gol, kami tidak bisa bahagia. Jadi, saya pikir mereka pantas mendapatkan kemenangan," lanjutnya.

Persija Jakarta vs Bali United

Meski kalah, Persija tetap mengunci tiket semifinal dengan status runner-up Grup B. Pena bakal memperbaiki kekurangan anak asuhnya agar tampil maksimal di laga semifinal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639873/mees-hilgers-hancur-umumkan-cedera-sekarang-saya-fokus-pemulihan-ldx.webp
Mees Hilgers Hancur Umumkan Cedera: Sekarang Saya Fokus Pemulihan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/riwayat_pendidikan_jeje_penerjemah_sty_di_timnas_i.jpg
Riwayat Pendidikan Jeje Penerjemah STY di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement