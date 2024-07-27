Penyebab Persija Jakarta Kalah 0-3 dari Bali United di Piala Presiden 2024

PENYEBAB Persija Jakarta kalah 0-3 dari Bali United di Piala Presiden 2024 terungkap. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, menyebut lini pertahanan timnya tidak bagus kala bertanding di matchday terakhir Grup B tersebut.

Pena menilai Ondrej Kudel cs kerap kalah duel. Alhasil, Bali United mampu menjebol tiga gol ke gawang Cahya Supriadi.

"Jadi menurut saya dari segi pertahanan, permainan kami hari ini tidak bagus," kata Pena dalam konferensi pers usai laga, Jumat 26 Juli 2024.

"Kami kalah dalam banyak duel kebobolan tiga gol, kami tidak bisa bahagia. Jadi, saya pikir mereka pantas mendapatkan kemenangan," lanjutnya.

Meski kalah, Persija tetap mengunci tiket semifinal dengan status runner-up Grup B. Pena bakal memperbaiki kekurangan anak asuhnya agar tampil maksimal di laga semifinal.