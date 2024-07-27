Gagal Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2024, PSM Makassar Bakal Fokus Evaluasi

BANDUNG – PSM Makassar dipastikan gagal ke semifinal Piala Presiden 2024 usai gagal finis dua besar di Grup A. Gara-gara kegagalan itu, PSM pun siap melakukan evaluasi menyeluruh agar dapat memperbaiki tim sebelum Liga 1 2024-2025 berlangsung.

Skuad Juku Eja -julukan PSM- harus puas terdampar di dasar klasemen Grup B turnamen pramusim tersebut. Hal itu karena PSM hanya mengumpulkan dua poin dari tiga laga yang dimainkan.

Pelatih PSM Bernardo Tavares mengatakan tim asuhannya memang masih butuh proses untuk lebih baik lagi. Oleh dikarenakan, PSM dihuni wajah-wajah baru untuk musim 2024-2025.

"Kita bisa lihat skuat baru, banyak pemain baru yang pertama kali bermain bersama-sama, tentu saja kita tidak senang dengan hasil ini," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Piala Presiden 2024, Sabtu (27/7/2024).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan sudah punya sederet catatan untuk membenahi timnya selepas Piala Piala Presiden 2024. Dia nilai gelaran pramusim ini memang cukup bermanfaat untuk PSM.