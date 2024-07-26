3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Welber Jardim yang Diragukan Tampil di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Man of The Match saat Bantai Timor Leste!

3 pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024 menarik diulas. Salah satunya ada man of the match saat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Timor Leste U-19.

Diketahui, Welber mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia U-19 melawan Timor Leste U-19 di laga terakhir Grup A. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa 23 Juli 2024 malam WIB itu sendiri diketahui berakhir dengan kemenangan skuad Garuda Nusantara 6-2.

Kondisi Welber pun masih terus dipantau tim pelatih saat ini. Alhasil, kehadiran pemain keturunan Indonesia-Brasil itu pun masih diragukan di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Andai akhirnya absen, sejumlah pemain dinilai bisa menggantikan Welber. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024.

3. Toni Firmansyah





Salah satu pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024 adalah Toni Firmansyah.

Toni Firmansyah telah jadi andalan di skuad Timnas Indonesia U-19. Dia bermain penuh saat Timnas Indonesia U-19 menang telak atas Filipina U-19, dan diturunkan selama 45 menit saat melawan Kamboja U-19.

Kini, sosoknya diyakini akan turut diandalkan saat Timnas Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di babak semifinal. Laga itu akan digelar pada Sabtu 26 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.