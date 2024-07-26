Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Welber Jardim yang Diragukan Tampil di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Man of The Match saat Bantai Timor Leste!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:14 WIB
3 Pemain yang Berpotensi Gantikan Welber Jardim yang Diragukan Tampil di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Nomor 1 Man of The Match saat Bantai Timor Leste!
Welber Halim Jardim kala berlaga. (Foto: Instagram/@welber07official)
A
A
A

3 pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024 menarik diulas. Salah satunya ada man of the match saat Timnas Indonesia U-19 mengalahkan Timor Leste U-19.

Diketahui, Welber mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia U-19 melawan Timor Leste U-19 di laga terakhir Grup A. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Selasa 23 Juli 2024 malam WIB itu sendiri diketahui berakhir dengan kemenangan skuad Garuda Nusantara 6-2.

Kondisi Welber pun masih terus dipantau tim pelatih saat ini. Alhasil, kehadiran pemain keturunan Indonesia-Brasil itu pun masih diragukan di babak semifinal Piala AFF U-19 2024.

Andai akhirnya absen, sejumlah pemain dinilai bisa menggantikan Welber. Siapa saja mereka? Berikut 3 pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024.

3. Toni Firmansyah

Toni Firmansyah

Salah satu pemain yang berpotensi gantikan Welber Jardim yang diragukan tampil di semifinal Piala AFF U-19 2024 adalah Toni Firmansyah.

Toni Firmansyah telah jadi andalan di skuad Timnas Indonesia U-19. Dia bermain penuh saat Timnas Indonesia U-19 menang telak atas Filipina U-19, dan diturunkan selama 45 menit saat melawan Kamboja U-19.

Kini, sosoknya diyakini akan turut diandalkan saat Timnas Indonesia U-19 menghadapi Malaysia U-19 di babak semifinal. Laga itu akan digelar pada Sabtu 26 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639857/apa-benar-10-anggota-exco-setuju-shin-taeyong-kembali-ke-timnas-indonesia-htu.webp
Apa Benar 10 Anggota Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali ke Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/ismed_sofyan.jpg
Persma 1960 Manado Bangkit dari Mati Suri! Ismed Sofyan Siap Bawa Badai Biru Terbang di Kancah Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement