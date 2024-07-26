Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peluang Welber Jardim Main di Semifinal Piala AFF U-19 2024 Diungkap Manajer Timnas Indonesia U-19

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |12:21 WIB
Peluang Welber Jardim Main di Semifinal Piala AFF U-19 2024 Diungkap Manajer Timnas Indonesia U-19
Welber Halim Jardim kala berlatih. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELUANG Welber Jardim main di semifinal Piala AFF U-19 2024 diungkap manajer Timnas Indonesia U-19, yakni Ahmed Zaki Iskandar. Dia mengaku belum bisa memastikan apakan Welber bisa atau tidak turun di laga semifinal Piala AFF U-19 2024.

Diketahui, Welber mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia U-19 melawan Timor Leste U-19 di laga terakhir Grup A. Laga itu sendiri diketahui berakhir dengan kemenangan skuad Garuda Nusantara 6-2.

Welber Jardim

Ahmed Zaki Iskandar pun mengatakan pemulihan Welber berjalan cukup baik sejuah ini. Cedera yang dialami pemain itu terbilang ringan, meskipun baru dapat berlatih ringan di bawah arahan sang pelatih, Indra Sjafri.

"Welber sudah sangat baik pemulihannya. Kemarin, sudah mulai latihan ringan. Hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) atau pemeriksaan medis juga bagus, hanya lebam benturan saja," kata Ahmed Zaki Iskandar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (26/7/2024).

Telusuri berita bola lainnya
