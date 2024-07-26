Persib Bandung Gagal ke Semifinal Piala Presiden 2024, Dedi Kusnandar Kecewa

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, bereaksi usai timnya gagal ke semifinal Piala Presiden 2024. Dedi mengaku kecewa karena timnya gagal menembus semifinal Piala Presiden 2024.

Kegagalan itu terjadi setelah Persib Bandung mengalami kekalahan dari Persis Solo di laga terakhir fase grup. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kalah dengan skor 0-1 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juli 2024.

“Kalau lihat hasil, kita pasti kecewa, pasti tidak sesuai apa yang diharapkan. Tapi ini preseason, kita ambil sisi positifnya,” ujar Dedi Kusnandar usai pertandingan melawan Persis Solo.

Pemain yang akrab disapa Dado ini memastikan kegagalan ini akan dijadikan pelajaran berharga bagi timnya. Apalagi, pada musim 2024-2025 ini, Persib akan menghadapi Liga 1 dan AFC Champions League (ACL) 2.

“Masih ada waktu persiapan Liga dan Asia. Mudah-mudahan di Piala Presiden bisa lebih lebih lagi di Asia dan Liga,” harapnya.