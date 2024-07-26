Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Gagal ke Semifinal Piala Presiden 2024, Dedi Kusnandar Kecewa

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |16:59 WIB
Persib Bandung Gagal ke Semifinal Piala Presiden 2024, Dedi Kusnandar Kecewa
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Dedi Kusnandar, bereaksi usai timnya gagal ke semifinal Piala Presiden 2024. Dedi mengaku kecewa karena timnya gagal menembus semifinal Piala Presiden 2024.

Kegagalan itu terjadi setelah Persib Bandung mengalami kekalahan dari Persis Solo di laga terakhir fase grup. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- kalah dengan skor 0-1 di laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis 25 Juli 2024.

Persib Bandung

“Kalau lihat hasil, kita pasti kecewa, pasti tidak sesuai apa yang diharapkan. Tapi ini preseason, kita ambil sisi positifnya,” ujar Dedi Kusnandar usai pertandingan melawan Persis Solo.

Pemain yang akrab disapa Dado ini memastikan kegagalan ini akan dijadikan pelajaran berharga bagi timnya. Apalagi, pada musim 2024-2025 ini, Persib akan menghadapi Liga 1 dan AFC Champions League (ACL) 2.

“Masih ada waktu persiapan Liga dan Asia. Mudah-mudahan di Piala Presiden bisa lebih lebih lagi di Asia dan Liga,” harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/03/11/1639857/apa-benar-10-anggota-exco-setuju-shin-taeyong-kembali-ke-timnas-indonesia-htu.webp
Apa Benar 10 Anggota Exco Setuju Shin Tae-yong Kembali ke Timnas Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Piala Dunia U-17 2025 Jadi Pintu Emas Pemain Indonesia Menuju Eropa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement