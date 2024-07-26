Madura United vs Arema FC: Singo Edan Kelelahan Jelang Hadapi Laga Perebutan Tiket Semifinal Piala Presiden 2024

Banyak pemain Arema FC yang kelelahan karena minimnya waktu recovery. (Foto: Media Arema FC)

AREMA FC mengalami sedikit masalah jelang melawan Madura United di laga pamungkas Grup B Piala Presiden 2024. Pasalnya dalam pertandingan penentuan tiket semifinal itu, tim berjuluk Singo Edan tersebut justru mengalami kelelahan lantaran minimnya waktu recovery.

Sebelumnya Arema FC bermain di laga berat melawan Persija Jakarta pada Rabu malam kemarin (24/7/2024). Selang jeda sehari berikutnya tim asal Malang itu harus melakoni laga melawan Madura United, pada Jumat sore ini (26/7/2024).

Pemain tengah Arema FC Arkhan Fikri mengakui dirinya dan beberapa lain kelelahan usai menjalani dua laga dalam rentang waktu lima hari saja.

"Untuk kondisi yang pasti sedikit capek, karena recovery cuma dua hari langsung bermain," kata Arkhan Fikri saat konferensi pers sehari sebelum pertandingan, dikutip Jumat (26/7/2024).

Tapi ia sebagai pemain tak mau berpangku tangan pasrah akan keadaan. Minimnya waktu recovery ini menjadi tantangan baginya dan tim secara keseluruhan tetap bermain all-out di laga terakhir.