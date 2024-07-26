Lupakan Kegagalan di Piala Presiden 2024, Bali United Fokus Persiapkan Diri untuk Liga 1 2024-2025

Bali United resmi tersingkir dari Piala Presiden 2024 meski Grup B masih menyisakan satu laga lagi. (Foto: Instagram/baliunitedfc)

GIANYAR - Kegagalan Bali United di Piala Presiden 2024 tak membuat pasukan asuhan Stefano Cugurra itu merasa sedih. Mereka justru kini semakin semangat untuk memperbaiki diri demi bisa menghadapi Liga 1 2024-2025 dengan lebih baik.

Ya, Bali United akan segera melupakan kegagalan mereka di Bali United. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu dipastikan tersingkir dari turnamen pramusim tersebut lantaran gagal menguasai dua posisi teratas di Grup B.

Mengetahui sudah tak mungkin ke semifinal Piala Presiden 2024, Stefano Cugurra menyatakan kini fokus timnya adalah memperbaiki diri untuk Liga 1. Jadi, dia menjadikan kegagalan Bali United dalam ajang Piala Presiden 2024 sebagai pembelajaran.

“Karena kami mempunyai target (Liga 1), sekarang kami lakukan persiapan tim untuk jadi lebih bagus," kata Stefano dilansir dari laman Piala Presiden 2024, Kamis (25/7/2024).

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- tersingkir dari ajang Piala Presiden 2024 usai kalah 2-3 dari Madura United di matchday kedua Grup B. Ajang itu dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Rabu (24/7/2024).

Pria yang akrab disapa Teco itu mengatakan tidak menyenangkan saat timnya kalah dari Madura United. Namun, mau tidak mau timnya harus menerima kekalahan kedua setelah sebelumnya tumbang 0-1 dari Arema FC.