Ini Alasan Dimas Drajad Boleh Absen di Piala Panglima TNI 2024 dan Tetap di Skuad Persib Bandung

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Dimas Drajad, tak perlu ikut meramaikan ajang Piala Panglima TNI 2024. Pasalnya Dimas Drajad berstatus pemain Timnas Indonesia, sehingga sang striker tak perlu untuk ikut dalam turnamen Piala Panglima TNI 2024 tersebut.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akui keputusan ini berbeda dengan Robi Darwis meski sama-sama anggota TNI Angkatan Darat. Alasannya karena Dimas Drajad merupakan pemain timnas Indonesia.

“Saya rasa karena dia (Dimas Drajad) pemain tim nasional maka dia tidak akan mendapatkan panggilan itu. Lain halnya dengan Robi,” kata Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Rabu (24/7/2024).

Sejauh ini, Dimas Drajad sudah memainkan laga pertamanya bersama Persib. Itu terjadi saat berhadapan dengan Borneo FC Samarinda di laga kedua fase grup Piala Presiden 2024, Senin (22/7/2024) kemarin.

Dimas Drajad dimainkan sejak menit pertama atau sebagai starter sekaligus mengisi regulasi memainkan pemain timnas Indonesia yang diterapkan di Piala Presiden 2024. Memasuki babak kedua, pemain yang mengenakan nomor punggung 9 itu digantikan Ryan Kurnia.