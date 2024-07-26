Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Alasan Dimas Drajad Boleh Absen di Piala Panglima TNI 2024 dan Tetap di Skuad Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |01:04 WIB
Ini Alasan Dimas Drajad Boleh Absen di Piala Panglima TNI 2024 dan Tetap di Skuad Persib Bandung
Pemain Timnas Indonesia, Dimas Drajad. (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG – Penggawa Persib Bandung, Dimas Drajad, tak perlu ikut meramaikan ajang Piala Panglima TNI 2024. Pasalnya Dimas Drajad berstatus pemain Timnas Indonesia, sehingga sang striker tak perlu untuk ikut dalam turnamen Piala Panglima TNI 2024 tersebut.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akui keputusan ini berbeda dengan Robi Darwis meski sama-sama anggota TNI Angkatan Darat. Alasannya karena Dimas Drajad merupakan pemain timnas Indonesia.

“Saya rasa karena dia (Dimas Drajad) pemain tim nasional maka dia tidak akan mendapatkan panggilan itu. Lain halnya dengan Robi,” kata Bojan Hodak di Graha Persib, Bandung, Rabu (24/7/2024).

Sejauh ini, Dimas Drajad sudah memainkan laga pertamanya bersama Persib. Itu terjadi saat berhadapan dengan Borneo FC Samarinda di laga kedua fase grup Piala Presiden 2024, Senin (22/7/2024) kemarin.

Dimas Drajad

Dimas Drajad dimainkan sejak menit pertama atau sebagai starter sekaligus mengisi regulasi memainkan pemain timnas Indonesia yang diterapkan di Piala Presiden 2024. Memasuki babak kedua, pemain yang mengenakan nomor punggung 9 itu digantikan Ryan Kurnia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/51/3117958/trofi_piala_presiden-q9JN_large.jpg
PSSI Undang 6 Klub Luar Negeri Berisi Pemain Timnas Indonesia untuk Piala Presiden 2025, 1 Sudah Balas Surat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3045001/kisah-arema-fc-rutin-juara-piala-presiden-tapi-tak-pernah-juara-liga-1-CkFvuCV3JN.jpg
Kisah Arema FC Rutin Juara Piala Presiden tapi Tak Pernah Juara Liga 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/49/3044731/jadi-pemain-muda-terbaik-piala-presiden-2024-ini-kata-arkhan-fikri-Wq5IlJo29s.jpg
Jadi Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2024, Ini Kata Arkhan Fikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/49/3044503/3-klub-pemenang-piala-presiden-terbanyak-nomor-1-arema-fc-A1IrVzkoHz.jpg
3 Klub Pemenang Piala Presiden Terbanyak, Nomor 1 Arema FC!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/02/51/1639595/petenis-indonesia-janice-tjen-juara-chennai-open-2025-our.jpg
Petenis Indonesia Janice Tjen Juara Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Putri KW Gagal Juara Hylo Open 2025 usai Kalah di Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement