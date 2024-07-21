Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Indra Sjafri Baru Mainkan Muhammad Kafiatur di Laga Timnas Indonesia U-19 Kontra Kamboja U-19

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |08:18 WIB
Alasan Indra Sjafri Baru Mainkan Muhammad Kafiatur di Laga Timnas Indonesia U-19 Kontra Kamboja U-19
Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

INDRA Sjafri memeberkan alasannya baru memainkan Muhammad Kafiatur saat Timnas Indonesia U-19 menghadapi Kamboja U-19 pada matchday kedua Grup A Piala AFF U-19 2024. Indra mengatakan bahwa Kafiatur sempat mengalami cedera lama sehingga baru bisa diturunkan sekarang.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-19 berhasil kalahkan Kamboja U-19 dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/7) malam WIB. Gol Skuad Garuda Nusantara pun baru tercipta di menit 71 lewat tandukan Kadek Arel. Kemudian satu gol lainnya dicetak via Iqbal Gwijangge di menit ke-86.

 

Dibalik dua gol kemenangan itu, ada peran penting dari Kafiatur. Pasalnya, dua gol itu tercipta dari situasi sepak pojok yang dieksekusi oleh Kafiatur. Kehadirannya di babak kedua juga bisa dibilang membuat serangan Timnas Indonesia U-19 semakin variatif.

Terbukti, gelandang berusia 18 tahun itu bisa mengambil peran penting. Padahal, ini merupakan laga perdananya setelah di laga kontra Filipina U-19 dia tidak dimainkan. Tentu menjadi pertanyaan mengapa Kafiatur baru dimainkan saat ini.

 BACA JUGA:

Indra menjelaskan bahwa gelandang andalannya itu mengalami cedera dan sampai saat ini masih dalam tahap pemulihan. Akan tetapi, tim dokter telah memberi garansi bahwa kondisi sang pemain saat ini sudah oke sehingga bisa dimainkan oleh Indra.

“Kafiatur kemarin ada sedikit masalah karena tiga minggu dia cedera,” terang Indra dalam konferensi pers usai pertandingan pada Sabtu (20/7/2024).

 BACA JUGA:

“Jadi ini pun dia masih dalam pemulihan, tetapi dokter sudah jamin dia sudah oke dan saya coba memainkan dia di babak kedua dan momennya pas,” sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Indra mengungkapkan bahwa dirinya sudah ingin memainkan Kafiatur sejak di laga pertama kontra Filipina U-19. Namun niatan itu diurungkan dengan lebih memilih memasukan Welber Jardim.

