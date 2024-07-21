Link Live Streaming Madura United vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2024, Klik di Sini!

Link live streaming Madura United vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2024 bisa dilihat di akhir artikel (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

GIANYAR – Link live streaming Madura United vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2024 bisa ditemukan di akhir artikel ini. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Minggu (21/7/2024) pukul 19.30 WIB, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Pelatih Madura United, Widodo Cahyono Putro, mengaku sudah mengetahui beberapa kekuatan dari pemain Persija Jakarta jelang bersua di matchday pertama Grup B Piala Presiden 2024. Pasalnya, Macan Kemayoran tidak melakukan perombakan besar-besaran pada skuadnya.

Jelang bentrokan tersebut, Widodo mengaku Persija tidak banyak mengalami perubahan komposisi terutama pemain lokal. Bahkan untuk pemain asingnya, mereka hanya punya satu pemain baru saja yakni Ramon Bueno.

Karena itu, Widodo sudah mengetahui cara bermain dari Persija. Mengingat, pelatih berusia 53 tahun ini sudah malang melintang di kompetisi sepak bola Tanah Air.

“Di komposisi pemain asing (Persija) juga masih ada Ondrej Kudela, Marko Simic, jadi mereka masih komplet seperti kemarin,” kata Widodo, dikutip dari situs resmi Piala Presiden 2024, Minggu (21/7/2024).

“Jadi ini akan menjadi kerja keras kami bagaimana menghadapi Persija. Namun, beberapa pemain sudah saya ketahui cara bermainnya,” imbuh pria berkebangsaan Indonesia itu.