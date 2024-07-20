Masyarakat Malaysia Ledek Timnas Indonesia U-19 yang Menang 2-0 atas Kamboja U-19 di Piala AFF U-19 2024: Katanya King Asia!

Masyarakat Malaysia ledek Timnas Indonesia U-19 yang menang susah payah atas Timnas Kamboja U-19. (Foto: X/@timnasindonesia)

MASYARAKAT Malaysia meledek Timnas Indonesia U-19 yang menang 2-0 atas Timnas Kamboja U-19 di matchday kedua Grup A Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (20/7/2024) malam WIB. Salah satu masyarakat Malaysia di media sosial menyebut, kok bisa Indonesia yang kerap disebut netizen Tanah Air sebagai King Asia cuma menang 2-0 melawan tim lemah Kamboja.

“Eh katanya Timnas Indonesia King Asia. Kok dengan Kamboja cuma score 2 saja? Same level,” tulis akun X @tepungpelita_, mengomentari unggahan akun @theaseanball yang membagikan hasil akhir Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19.

(Iqbal Gwijangge, top skor sementara Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@timnasindonesia)

Di media sosial, netizen Indonesia memang sering membagikan momen “sombong” mereka. Hal itu dilakukan setelah Timnas Indonesia memenangkan pertandingan.

Kata “King Indo” hingga “King Asia” kerap disematkan netizen Tanah Air kepada Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Pujian serupa juga diberikan kepada Timnas Indonesia U-19 yang tengah berkompetisi di Piala AFF U-19 2024.

Timnas Indonesia U-19 mengawali Piala AFF U-19 2024 dengan hasil manis. Bersua Timnas Filipina U-19 di matchday pertama Grup A pada Rabu 17 Juli 2024 malam WIB, skuad Garuda Nusantara menang telak 6-0.

Kemenangan itu masuk kategori fantastis karena Filipina U-19 diperkuat 14 pemain abroad. Karena itu, ketika bersua Timnas Kamboja U-19 di matchday kedua Grup A malam ini, banyak yang memprediksi skuad asuhan indra Sjafri menang telak.