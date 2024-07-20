Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19 di Piala AFF U-19 2024: Garuda Nusantara Ditahan Tanpa Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |20:17 WIB
Timnas Indonesia U-19 tertahan 0-0 oleh Timnas Kamboja U-19 di babak pertama laga Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
SURABAYA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Kamboja U-19 di Piala AFF U-19 2024 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (20/7/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Laga berlangsung sengit sejak menit pertama. Ketatnya pertahanan membuat tidak ada gol tercipta di 45 menit pertama.

Timnas Indonesia U-19

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jual beli serangan terjadi sejak peluit dibunyikan. Kamboja punya peluang berbahaya duluan di menit keempat lewat tembakan jarak jauh Bong Samuel yang melambung sedikit saja di atas gawang Ikram Algiffari.

Sementara itu, Indonesia agak kesulitan membongkar pertahanan Kamboja. Skema bola mati menjadi pilihan untuk menembus kotak penalti lawan, tetapi hingga menit ke-15 tak efektif.

Peluang terbaik didapat Alfharezzi Buffon di menit ke-21 tetapi bola sepakannya di dalam kotak penalti mengenai bek lawan dan disapu keluar. Selang semenit, malah tembakannya gantian terbang melewati mistar gawang.

Kans kembali datang di menit ke-33. Sayangnya, tembakan Arlyansyah menyambut bola muntah, masih mengenai sisi jaring gawang. Hingga babak pertama berakhir, tak ada gol tercipta.

