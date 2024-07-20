Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Jagokan Timnas Malaysia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U-19!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |07:59 WIB
Media Vietnam Jagokan Timnas Malaysia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U-19!
Soha.vn menjagokan Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Soha.vn, lebih menjagokan Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2024 ketimbang Timnas Indonesia U-19. Performa lima edisi terakhir, plus skor kemenangan di matchday pertama Piala AFF U-19 2024 menjadi tolok ukurnya.

Sekadar diketahui, Piala AFF U-19 2024 dilangungkan di Surabaya pada 17-29 Juli 2024. Timnas Indonesia U-19 yang berstatus tuan rumah menang 6-0 atas Timnas Filipina U-19 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-19 2024 pada Rabu, 17 Juli 2024 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-19 tak diunggulkan media Vietnam. (Foto: Soha.vn)

(Timnas Indonesia U-19 tak diunggulkan media Vietnam. (Foto: Soha.vn)

Skor besar juga didapat tim-tim teras lain. Timnas Australia U-19 menggilas runner-up Piala AFF U-19 2022, Laos U-19, dengan skor 6-0 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-19 2024. Tentu yang paling gila adalah Malaysia U-19 yang menang 11-0 atas Brunei Darussalam di matchday pertama Grup C Piala AFF U-19 2024.

Di sisi lain, tim tersukses di Piala AFF U-19, Thailand U-19, tidak menunjukan performa optimal di laga pertama Grup C. Thailand U-19 harus susah payah sebelum menang 2-1 atas Timnas Singapura U-19 di matchday pertama Grup C semalam.

Hasil lebih buruk dialami tim kuat lain, Timnas Vietnam U-19. Skuad Golden Star Muda di luar dugaan ditahan Myanmar U-19 (1-1) di matchday pertama Grup B! akibatnya, Vietnam U-19 langsung tersingkir jika kalah saat bertemu Australia U-19 di matchday kedua Grup B pada Minggu, 20 Juli 2024 malam WIB.

“Vietnam dan Thailand mengecewakan, apakah Asia Tenggara punya raja baru?” tanya Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat.

