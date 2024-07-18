Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-19 2024 Kelar Laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Myanmar U-19: Australia U-19 Masih di Puncak!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:59 WIB
Klasemen Sementara Grup B Piala AFF U-19 2024 Kelar Laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Myanmar U-19: Australia U-19 Masih di Puncak!
Laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Myanmar U-19 di Piala AFF U-19 2024 berakhir 1-1. (Foto: Instagram/@myanmarff)
KLASEMEN Sementara Grup B Piala AFF U-19 2024 kelar laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Myanmar U-19 akan diulas Okezone. Laga Timnas Vietnam U-19 vs Timnas Myanmar U-19 di matchday pertama Grup B Piala AFF U-19 2024 yang dilangsungkan di Gelora 10 November Stadium, Kamis (18/7/2024) malam WIB baru saja berakhir.

Hasilnya, laga berakhir 1-1. Myanmar U-19 unggul lebih dulu lewat aksi Phyo Pyae Sone pada menit 60. Beruntung, Timnas Vietnam U-19 sanggup menyamakan kedudukan lewat Hoang Quang Dung di menit 69.

Laga berakhir 1-1. (Foto: Instagram/@myanmarff)

Atas hasil ini, Timnas Vietnam U-19 gagal memepet Timnas Australia U-19 yang memuncaki klasemen sementara Grup B Piala AFF U-19 2024 dengan tiga angka. Sore tadi, skuad The Socceroos -julukan Timnas Australia U-19- menang 6-0 atas Laos.

Timnas Australia U-19 untuk sementara duduk di puncak klasemen dengan tiga angka. Disusul Vietnam U-19 dan Myanmar U-19 di posisi dua serta tiga dengan satu poin.

Sementara itu, posisi juru kunci ditempati Laos U-19 dengan nol poin. Selanjutnya, Australia U-19 akan menantang Vietnam U-19 pada Minggu, 20 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

Bisa dibilang, tim yang memenangkan pertandingan diprediksi lolos ke semifinal Piala AFF U-19 2024 sebagai juara grup. Status juara grup praktis dibidik Vietnam U-19 dan Australia U-19.

