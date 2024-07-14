Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Final Euro 2024 Malam Ini: Timnas Spanyol vs Timnas Inggris, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |06:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Euro 2024 Malam Ini: Timnas Spanyol vs Timnas Inggris, Live di RCTI!
Timnas Spanyol dan Inggris akan saling berebut trofi Euro 2024. (Foto: UEFA)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final Euro 2024 malam ini, antara Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Inggris dapat disaksikan secara live di RCTI. Laga tersebut dimainkan di Olympiastadion Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, penentuan siapa raja Eropa akan ditentukan dini hari nanti. Spanyol cukup diunggulkan untuk menang lantaran sampai saat ini mampu meraih rekor sempurna selalu menang sejak fase grup.

Berbeda dengan Inggris, tim asuhan Gareth Southgate itu harus bersusah payah demi bisa membawa The Three Lions lolos ke final. Beberapa kali Inggris meraih hasil imbang., tapi mereka masih tak terkalahkan.

Jadi, baik Spanyol dan Inggris sama-sama kuat dan memang layak bermain di final Euro 2024. Lantas bagaimana head-to-head kedua tim?

Secara total, Inggris dan Spanyol sudah bertemu 27 kali. Jadi, laga final Euro 2024 akan menjadi pertemuan ke-28 antara Inggris vs Spanyol.

Timnas Spanyol vs Inggris

Dari 27 pertandingan itu, Inggris mampu menang di 14 pertandingan. Sementara Spanyol hanya menang di 10 pertemuan dan 3 sisanya berakhir imbang. Jadi, secara head-to-head Inggris lebih unggul.

Kendati demikian, pengalaman Inggris di final turnamen sebesar Euro masih minim. Meski kerap dihuni pemain-pemain bintang, nyatanya Inggris belum pernah memenangkan Euro.

Halaman:
1 2
      
