Wasit yang Bikin Timnas Indonesia U-23 Menderita Francois Letexier Buka Suara Jelang Final Euro 2024

WASIT yang bikin Timnas Indonesia U-23 menderita Francois Letexier buka suara jelang final Euro 2024. Dia diketahui akan memimpin jalannya laga final Euro 2024 yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris.

Ya, gelaran Euro 2024 sudah memasuki babak akhir. Laga final akan mempertemukan dua tim top Eropa, yakni Spanyol dan juga Inggris, akan berlangsung di Olympiadstadion Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Laga itu pun akan dipimpin wasit asal Prancis, Francois Letexier. Wasit yang satu ini diketahui pernah membuat Timnas Indonesia U-23 menderita.

Hal itu tepatnya dirasakan Timnas Indonesia U-23 saat melawan Timnas Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Laga itu tepatnya digelar pada 9 Mei 2024.

Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U-23 tumbang dengan skor tipis 0-1. Gol semata wayang Guinea U-23 dicetak oleh Ilaix Moriba pada menit ke-29.

Saat memimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Guinea, Francois Letexier memang menuai kontroversi. Salah satunya penalti pertama Guinea U-23. Penalti itu seharusnya tak diberikan kepada Guinea U-23 karena terjadi di luar kotak pertahanan Timnas Indonesia U-23.

Namun, karena ketiadaan VAR, keputusan Letexier pun tidak ditinjau ulang. Ilaix Moriba lalu mencetak gol dari titik putih untuk membawa Guinea memimpin 1-0 atas Indonesia di menit ke-29.

Kemudian, Letexier bahkan kembali memberi hadiah penalti kepada Guinea U-23 di babak kedua. Kali ini, ia menilai Alfeandra Dewangga melakukan pelanggaran, kendati dalam tayangan ulang terlihat kakinya menyentuh bola lebih dulu.

Setelah itu, Letexier bahkan memberi dua kartu kuning sekaligus kepada pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. Protes keras pelatih asal Korea Selatan itu membuahkan kartu merah.

Letexier pun menjadi wasit di Euro 2024. Laga Kroasia vs Albania menjadi debutnya. Selain itu, dia juga pernah ditugaskan memimpin laga Denmark vs Serbia.