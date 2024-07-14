Prediksi Skor Timnas Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024: La Furia Roja ataukah The Three Lions yang Angkat Trofi Juara?

PREDIKSI skor Timnas Spanyol vs Inggris di final Euro 2024 akan diulas Okezone. Laga seru yang mempertemukan Timnas Spanyol vs Inggris di partai puncak ini akan tersaji Olympiadstadion Berlin, Jerman, pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, gelaran Euro 2024 sudah memasuki babak akhir. Laga final akan mempertemukan dua tim top Eropa, yakni Spanyol dan juga Inggris.

Spanyol sendiri berhasil tampil gacor di sepanjang perhelatan Euro 2024 sejauh ini. Mereka menyapu bersih kemenangan di fase grup dengan membantai Kroasia 3-0, mengalahkan sang juara bertahan Italia 1-0, hingga Albania dengan skor 1-0 juga.

Pada fase gugur, Spanyol sukses mengalahkan Georgia di babak 16 besar dengan skor telak 4-1. Lalu, pasukan Luis de la Fuente itu menyingkirkan tuan rumah, Jerman, dengan skor 2-1 usai berduel hingga extra time.

Teranyar, Prancis yang jadi korban keganasan Spanyol di babak semifinal. Prancis yang unggul lebih dahulu, harus kena comeback La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- sehingga kalah dengan skor 1-2.

Dengan kondisi di atas, Spanyol tentu saja akan menatap laga final dengan penuh percaya diri. Sederet pemain akan jadi andalan untuk mendulang hasil manis, salah satunya sang bintang muda, Lamine Yamal.

Yamal dipastikan punya motivasi lebih dalam menatap laga final karena dirinya berharap bisa menjadikan gelar juara Euro 2024 sebagai hadiah ulang tahunnya. Diketahui, Yamal berulang tahun ke-17 pada 13 Juli 2024.

Meski dalam tren yang sangat positif, Spanyol tetap harus mewaspadai lawannya di final, yakni Inggris. Sebab, Inggris juga punya ambisi besar di Euro 2024 ini.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- dipastikan bertekad penuh merebut gelar juara demi menghapuskan catatan kelam mereka di final Euro 2020. Pada Euro edisi sebelumnya, Inggris diketahui berhasil melesat ke babak final.

Sayangnya, mereka gagal juara usai kalah adu penalti melawan Italia dengan skor 2-3. Kekalahan ini sangat menyesakkan bagi Inggris karena laga dimainkan di negara mereka, yakni Stadion Wembley, London.