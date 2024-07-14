Final Euro 2024: Prediksi Wayne Rooney, Timnas Inggris Menang 2-1 atas Spanyol

MANTAN penggawa Tim Nasional (Timnas) Inggris, Wayne Rooney mencoba mengungkapkan prediksinya jelang final Euro 2024. Menurut Rooney, peluang Inggris untuk menang dan juara Piala Eropa tersebut cukup besar, namun Spanyol bukanlah lawan yang mudah.

Karena itu, Rooney menilai Inggris akan mendapatkan perlawanan yang ketat dari Spanyol di final Euro 2024. Namun, pada akhirnya Rooney percaya Inggris yang bakal menang dengan skor 2-1.

Duel krusial Inggris versus Spanyol bakal tersaji di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) dini hari WIB. The Three Lions datang dalam misi merebut trofi pertama Euro.

Harry Kane dan kolega tentunya akan memaksimalkan momentum saat ini. Mereka enggan mengulang kisah pahit seperti final edisi 2020. Namun, La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- juga bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan.

Pasalnya, tim besutan Luis de la Fuente itu bisa dibilang sangat sempurna di Euro 2024. Spanyol sama sekali belum merasakan kekalahan ataupun hasil imbang sejak babak grup.

Kendati begitu, Rooney yakin Inggris bisa mengalahkan Spanyol. Menurutnya, The Three Lions sudah mulai menemukan pola permainan terbaiknya. Hal itu bisa dilihat dari pertandingan terakhir mereka saat menang 2-1 atas Belanda di babak semifinal.

“Saya pikir Inggris akan memenangkan pertandingan ini dengan skor 2-1,” kata Rooney, mengutip dari Metro, Sabtu (13/7/2024).