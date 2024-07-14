5 Fakta Menarik Jelang Final Euro 2024 Timnas Spanyol vs Timnas Inggris, Nomor 1 Penyebab La Furia Roja Diunggulkan!

ADA 5 fakta menarik jelang final Euro 2024 antara Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Timnas Inggris yang menarik untuk diketahui. Bahkan salah satu faktanya membuat La Furia Roja –julukan Timnas Spanyol– diunggulkan atas Inggris di final yang berlangsung pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Olympiastadion Berlin akan menjadi saksi sejarah lantaran menjadi venue dari final Euro 2024. Bagi Inggris yang sebelumnya sudah mengikuti turnamen Euro di 10 edisi berbeda, laga melawan nanti akan menjadi final kedua mereka di kompetisi tersebut.

Sementara bagi Spanyol, pertandingan kontra Inggris nanti akan menjadi final kelima mereka di Euro. Secara total, Spanyol sebelumnya sudah tampil di 11 edisi Piala Eropa tersebut.

Baik Spanyol dan Inggris pun sama-sama memiliki kekuatan untuk bisa menang di final Euro 2024. Berbagai fakta menarik menyelimuti kedua tim jelang laga krusial nanti. Lantas apa saja?

Berikut 5 Fakta Menarik Jelang Final Euro 2024 Timnas Spanyol vs Timnas Inggris:

5. Inggris Unggul dalam Head-to-Head Kontra Spanyol





Secara total, Inggris dan Spanyol sudah bertemu 27 kali. Jadi, laga final Euro 2024 akan menjadi pertemuan ke-28 antara Inggris vs Spanyol.

Dari 27 pertandingan itu, Inggris mampu menang di 14 pertandingan. Sementara Spanyol hanya menang di 10 pertemuan dan 3 sisanya berakhir imbang. Jadi, secara head-to-head Inggris lebih unggul