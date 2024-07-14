Jelang Spanyol vs Inggris, Marc Cucurella Berharap Gareth Southgate Cadangkan Cole Palmer di Final Euro 2024

BERLIN – Pemain Tim Nasional (Timnas) Spanyol, Marc Cucurella berharap pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, tak memainkan Cole Palmer di final Euro 2024. Pasalnya Cucurella tahu betapa hebatnya Palmer lantaran keduanya berada satu tim di Chelsea.

Seperti diketahui, Spanyol akan berhadapan melawan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- di partai final Euro 2024. Rencananya, duel tersebut bakal digelar di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

Laga tersebut juga sekaligus mempertemukan dua pemain Chelsea, Cucurella dengan Palmer. Kedua pemain ini kemungkinan bakal sering berduel. Dengan catatan, jika Palmer diturunkan oleh Gareth Southgate.

Cucurella pun ditanya mengenai komunikasinya dengan Palmer jelang bersua di partai final. Pemain berusia 25 tahun itu mengaku sempat berbicara cukup lama dengan rekan setimnya di Chelsea tersebut.

“Saya berbicara dengannya, tapi itu sudah lebih dari seminggu yang lalu. Kami berbicara cukup lama pada putaran sebelumnya,” kata Cucurella, dikutip dari Metro, Minggu (14/7/2024).

Cucurella pun berharap Palmer tidak akan bermain di laga final nanti. Pemain berambut gondrong ini ingin rekannya itu hanya menjadi penghangat bangku cadangan Inggris.