HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Final Euro 2024, Ini Rekor Pertemuan Timnas Spanyol vs Timnas Inggris

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |01:28 WIB
Jelang Final Euro 2024, Ini Rekor Pertemuan Timnas Spanyol vs Timnas Inggris
Rekor Pertemuan Spanyol vs Inggris Jelang Final Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

FINAL Euro 2024 antara Tim Nasional (Timnas) Spanyol vs Inggris sudah di depan mata, tepatnya akan berlangsung pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Sebelum laga final Piala Eropa 2024 itu dimainkan, ada baiknya kita mengetahui rekor pertemuan antara kedua tim tersebut.

Perlu diketahui laga Spanyol vs Inggris di Euro 2024 merupakan pertemuan ke-28 mereka selama ini. Pada 27 laga sebelumnya, lantas siapa yang paling sering menang?

Jawabannya adalah Timnas Inggris. Sebab dari 27 pertemuan melawan Spanyol, The Three Lions –julukan Timnas Inggris– sudah merasakan 14 kemenangan.

Sementara Spanyol baru meraih 10 kemenangan atas Inggris. Lalu sisa tiga pertandingan mereka berakhir imbang.

Bisa dilihat, meski Inggris unggul namun sejatinya jumlah kemenangan The Three Lions tidak terlalu jauh. Jadi, bisa dibilang Inggris tidak terlalu unggul jauh dari La Furia Roja –julukan Timnas Spanyol.

Timnas Spanyol vs Inggris

Menariknya dalam dua pertemuan terakhir Spanyol dan Inggris, kedua tim sama-sama mengalahkan. Kedua laga terakhir mereka pun tercipta di ajang UEFA Nations League 2018-2019.

Kala itu di pertemuan pertama Nations League 2018-2019, Spanyol berhasil menang dengan skor 2-1. Sedangkan di laga selanjutnya giliran Inggris yang menang 3-2 atas Spanyol.

Halaman:
1 2
      
