HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024, Dani Olmo: Kami Tak Perlu Ubah Taktik

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |21:09 WIB
Spanyol vs Inggris di Final Euro 2024, Dani Olmo: Kami Tak Perlu Ubah Taktik
Penggawa Timnas Spanyol, Dani Olmo (Foto: Reuters)
A
A
A

GELANDANG Timnas Spanyol, Dani Olmo, mengatakan timnya tidak perlu mengubah taktik permainan melawan Inggris. Menurutnya, sejauh ini La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- sudah menunjukan gaya permainan yang bagus.

Seperti diketahui, Spanyol akan menantang Inggris di partai final Euro 2024. Pertandingan krusial tersebut bakal digelar di Olympiastadion Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

 

Sejauh ini, Spanyol menjadi tim yang paling sempurna di Euro 2024. Tim besutan Luis de la Fuente itu sama sekali belum pernah menelan kekalahan ataupun hasil imbang sejak babak grup.

Maka bisa dibilang, taktik permainan Spanyol berjalan mulus. Olmo pun mengungkapkan bahwa La Furia Roja tidak akan mengubah taktik permainan mereka. Walaupun dia sadar, Inggris bukan lawan yang patut dipandang sebelah mata.

“Jika berhasil, mengapa harus diubah? Kami menunjukkan gaya permainan yang unik dan personal. Kami memiliki senjata dan kami dapat melakukan berbagai hal bila diperlukan,” kata Olmo, dilansir dari Football Espana, Sabtu (13/7/2024).

“Seperti yang dikatakan manajer, kami selalu bisa berkembang, namun kami mempersiapkan diri untuk final dengan cara yang sama seperti biasanya,” terang pemain RB Leipzig itu.

Halaman:
1 2
      
