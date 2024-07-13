Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Alasan Timnas Spanyol Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Mental Pemenang

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:13 WIB
5 Alasan Timnas Spanyol Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Mental Pemenang
Berikut lima alasan Spanyol bakal juara Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA alasan Timnas Spanyol akan juara Euro 2024 menarik untu dibahas. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- tampil apik sejak fase grup pada turnamen kali ini.

Timnas Spanyol akan menghadapi Inggris di partai final. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Olympiastadion, Berlin pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Berikut lima alasan Timnas Spanyol akan juara Euro 2024

5. Sempurna Sejak Fase Grup


Timnas Spanyol datang ke final Euro 2024 dengan kepercayaan diri tinggi. Lamine Yamal dan rekan-rekan tercatat belum terkalahan sejak awal turnamen.

Pasukan Luis De La Fuente juga tampil luar biasa dengan menyingkirkan Prancis di partai final. Tren positif itu diyakini bakal membuat pemain lebih termotivasi menghadapi Inggris di babak final nanti.

4. Magis Lamine Yamal


Sosok Lamine Yamal dipastikan akan menjadi sorotan di final Euro 2024 antara Spanyol vs Inggris. Bintang muda Barcelona itu diyakini bakal menjadi pembeda permainan Tim Matador.

Terbaru, Lamine Yamal mencetak gol ke gawang Prancis di babak semifinal. Gol tersebut sekaligus mengantarkan Spanyol ke final Euro 2024.

3. Lini Serang Lebih Tajam


Lini serang Spanyol dinilai lebih baik ketimbang Inggris. Terbukti, meski bertabur pemain bintang, The Three Lions kerap kesulitan menjebol gawang lawan.

Berbeda dengan Spanyol yang cukup produktif di Euro 2024. Hal itu dibuktikan dengan sembilan pemain mereka yang sudah mencetak gol di turnamen kali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/51/1635115/53rd-artistic-gymnastics-world-championship-jakarta-nonton-streaming-di-vision-cqn.webp
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Nonton Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/tiga_pesenam_putri_indonesia_gagal_menembus_babak.jpg
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tiga Atlet Putri Indonesia Gagal ke Final
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement