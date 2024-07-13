5 Alasan Timnas Spanyol Akan Juara Euro 2024, Nomor 1 Mental Pemenang

LIMA alasan Timnas Spanyol akan juara Euro 2024 menarik untu dibahas. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- tampil apik sejak fase grup pada turnamen kali ini.

Timnas Spanyol akan menghadapi Inggris di partai final. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Olympiastadion, Berlin pada Senin 15 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Berikut lima alasan Timnas Spanyol akan juara Euro 2024

5. Sempurna Sejak Fase Grup





Timnas Spanyol datang ke final Euro 2024 dengan kepercayaan diri tinggi. Lamine Yamal dan rekan-rekan tercatat belum terkalahan sejak awal turnamen.

Pasukan Luis De La Fuente juga tampil luar biasa dengan menyingkirkan Prancis di partai final. Tren positif itu diyakini bakal membuat pemain lebih termotivasi menghadapi Inggris di babak final nanti.

4. Magis Lamine Yamal





Sosok Lamine Yamal dipastikan akan menjadi sorotan di final Euro 2024 antara Spanyol vs Inggris. Bintang muda Barcelona itu diyakini bakal menjadi pembeda permainan Tim Matador.

Terbaru, Lamine Yamal mencetak gol ke gawang Prancis di babak semifinal. Gol tersebut sekaligus mengantarkan Spanyol ke final Euro 2024.

3. Lini Serang Lebih Tajam





Lini serang Spanyol dinilai lebih baik ketimbang Inggris. Terbukti, meski bertabur pemain bintang, The Three Lions kerap kesulitan menjebol gawang lawan.

Berbeda dengan Spanyol yang cukup produktif di Euro 2024. Hal itu dibuktikan dengan sembilan pemain mereka yang sudah mencetak gol di turnamen kali ini.