Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Gulung Kinantan FC 7-2

TANGERANG – Blacksteel FC meraih kemenangan atas Kinantan FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Nambo, Tangerang, Sabtu (13/7/2024) sore WIB.

Evan Soumilena dan rekan-rekan tampil dominan sejak awal. Blacksteel FC pun menang telak 7-2 atas Kinantan FC di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur pertahanan Kinantan FC. Alhasil, mereka sukses membuka keran golnya lewat tendangan keras Evan Soumilena.

Tim polesan Chema Jimenez itu masih mendominasi pertandingan dengan permainan agresifnya. Black Steel pun sukses menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Kinantan FC lewat sontekan Ardiansyah Nur.

Keran gol Black Steel terus terbuka. Kali ini giliran Adityas Wibowo yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah sempat buntu, mereka menambah keunggulannya atas Kinantan FC menjadi 4-0 lewat gol Pieter Marchelino.

Di menit-menit akhir, Black Steel tampil sangat perkasa dan berhasil menambah keunggulan menjadi 5-0 lewat gol Sanjaya. Sampai akhirnya Kinantan FC mampu cetak gol lewat Naufal Efendi yang sekaligus membuat babak pertama berakhir dengan keunggulan Black Steel 5-1.