Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Gulung Kinantan FC 7-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |19:38 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Blacksteel FC Gulung Kinantan FC 7-2
Blacksteel FC menang telak 7-2 atas Kinantan FC di Liga Futsal Profesional 2024 (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

TANGERANG – Blacksteel FC meraih kemenangan atas Kinantan FC pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2024. Kedua tim saling berhadapan di GOR Nambo, Tangerang, Sabtu (13/7/2024) sore WIB.

Evan Soumilena dan rekan-rekan tampil dominan sejak awal. Blacksteel FC pun menang telak 7-2 atas Kinantan FC di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur pertahanan Kinantan FC. Alhasil, mereka sukses membuka keran golnya lewat tendangan keras Evan Soumilena.

Tim polesan Chema Jimenez itu masih mendominasi pertandingan dengan permainan agresifnya. Black Steel pun sukses menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Kinantan FC lewat sontekan Ardiansyah Nur.

Keran gol Black Steel terus terbuka. Kali ini giliran Adityas Wibowo yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah sempat buntu, mereka menambah keunggulannya atas Kinantan FC menjadi 4-0 lewat gol Pieter Marchelino.

Di menit-menit akhir, Black Steel tampil sangat perkasa dan berhasil menambah keunggulan menjadi 5-0 lewat gol Sanjaya. Sampai akhirnya Kinantan FC mampu cetak gol lewat Naufal Efendi yang sekaligus membuat babak pertama berakhir dengan keunggulan Black Steel 5-1.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/21/11/1635035/erick-thohir-masih-enggan-bicara-sosok-pelatih-baru-timnas-indonesia-yyr.webp
Erick Thohir Masih Enggan Bicara Sosok Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/sean_dyche_resmi_ditunjuk_sebagai_pelatih_baru_not.jpg
Sean Dyche Resmi Jadi Pelatih Nottingham Forest Gantikan Ange Postecoglou yang Dipecat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement