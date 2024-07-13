Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Drama 12 Gol, Duel Pendekar United vs Kancil WHW Berakhir Imbang 6-6

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit tersaji dalam pertemuan Pendekar United vs Kancil WHW sehingga harus berakhir imbang 6-6.

Duel Pendekar United vs Kancil WHW digelar di GOR Nambo, Tangerang, Sabtu (13/7/2024) siang WIB. Kedua tim sama-sama tampil gacor hingga drama 12 gol pun tersaji.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pendekar United dan Kancil WHW bermain lepas sejak awal babak pertama. Sebab, kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga tersebut.

Jual dan beli serangan pun tidak bisa dihindarkan dalam laga itu. Hal tersebut membuat permainan antara Pendekar United dan Kancil WHW berjalan cukup menarik.

Pada babak pertama, Kancil WHW dapat unggul 4-2 atas Pendekar United. Itu sebagai bukti tim tersebut mampu memaksimalkan peluang menjadi empat gol yang membobol gawang Pendekar United.

Empat gol Kancil WHW ditorehkan oleh Daniel Alves (3 gol) dan Refani. Sementara itu, dua gol Pendekar United dalam laga itu diciptakan oleh Anzar dan Pandega.