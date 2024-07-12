Pekan Ke-19 Liga Futsal Profesional 2023-2024, Kancil WHW Pontianak Hadapi Pendekar United di MNCTV

LIGA Futsal Profesional 2023-2024 memasuki pekan ke-19, persaingan ketat terjadi di klasemen di peringkat atas dan berusaha untuk meraih poin maksimal. Pada pekan kali ini, diselenggarakan di GOR Nambo Kota Tangerang.

MNCTV menayangkan dua pertandingan secara langsung pada Sabtu,13 Juli 2024 antara Pendekar United Jakarta vs Kancil WHW Pontianak, pukul 11.00 WIB. Dilanjutkan, pertandingan big match antara Fafage Vamos FC Kalimantan Selatan vs Cosmo JNE FC Jakarta, pukul 13.00 WIB.

Pada klasemen sementara Liga Futsal Profesional, Bintang Timur Surabaya masih bertengger sebagai pemuncak klasemen dengan raihan 43 poin. Di posisi kedua, Black Steel FC Papua mengoleksi 34 poin dan Kancil WHW Pontianak berada di posisi ketiga dengan 32 poin.

Untuk pertandingan lainnya di Liga Futsal Profesional 2024, dapat juga disaksikan secara langsung di RCTI+, Vision+, dan Sportstars. Pada pertandingan ketiga Moncongbulo Muda Palu vs Sadakata FC Aceh pada pukul 15.00 WIB, dan Black Steel FC Manokwari vs Kinantan FC Medan pada pukul 17.00 WIB.

Untuk pertandingan pada hari Minggu, 14 Juli 2024 menayangkan 4 pertandingan antara Moncongbulo Muda vs Kancil WHW Pontianak pada pukul 11.00 WIB, Pendekar United vs Cosmo JNE FC Jakarta pada pukul 13.00 WIB, Black Steel FC Manokwari vs Sadakata FC Aceh pada pukul 15.00 WIB, dan Fafage Vamos FC Kalimantan Selatan vs Kinantan FC Medan pada pukul 17.00 WIB.

Jangan lewatkan dan saksikan seluruh pertandingan Liga Futsal Profesional 2023/24 hanya di MNCTV, RCTI+, Vision+, dan Sportstars.

(Wikanto Arungbudoyo)