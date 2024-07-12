Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pekan Ke-19 Liga Futsal Profesional 2023-2024, Kancil WHW Pontianak Hadapi Pendekar United di MNCTV

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:54 WIB
Pekan Ke-19 Liga Futsal Profesional 2023-2024, Kancil WHW Pontianak Hadapi Pendekar United di MNCTV
Saksikan pekan ke-19 Liga Futsal Profesional 2023-2024 hanya di MNCTV (Foto: MNCTV)
A
A
A

LIGA Futsal Profesional 2023-2024 memasuki pekan ke-19, persaingan ketat terjadi di klasemen di peringkat atas dan berusaha untuk meraih poin maksimal. Pada pekan kali ini, diselenggarakan di GOR Nambo Kota Tangerang.

MNCTV menayangkan dua pertandingan secara langsung pada Sabtu,13 Juli 2024 antara Pendekar United Jakarta vs Kancil WHW Pontianak, pukul 11.00 WIB. Dilanjutkan, pertandingan big match antara Fafage Vamos FC Kalimantan Selatan vs Cosmo JNE FC Jakarta, pukul 13.00 WIB.

Fafage Banua vs Kancil WHW di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/@fafagebanua)

Pada klasemen sementara Liga Futsal Profesional, Bintang Timur Surabaya masih bertengger sebagai pemuncak klasemen dengan raihan 43 poin. Di posisi kedua, Black Steel FC Papua mengoleksi 34 poin dan Kancil WHW Pontianak berada di posisi ketiga dengan 32 poin.

Untuk pertandingan lainnya di Liga Futsal Profesional 2024, dapat juga disaksikan secara langsung di RCTI+, Vision+, dan Sportstars. Pada pertandingan ketiga Moncongbulo Muda Palu vs Sadakata FC Aceh pada pukul 15.00 WIB, dan Black Steel FC Manokwari vs Kinantan FC Medan pada pukul 17.00 WIB.

Untuk pertandingan pada hari Minggu, 14 Juli 2024 menayangkan 4 pertandingan antara Moncongbulo Muda vs Kancil WHW Pontianak pada pukul 11.00 WIB, Pendekar United vs Cosmo JNE FC Jakarta pada pukul 13.00 WIB, Black Steel FC Manokwari vs Sadakata FC Aceh pada pukul 15.00 WIB, dan Fafage Vamos FC Kalimantan Selatan vs Kinantan FC Medan pada pukul 17.00 WIB.

Jangan lewatkan dan saksikan seluruh pertandingan Liga Futsal Profesional 2023/24 hanya di MNCTV, RCTI+, Vision+, dan Sportstars.

(Wikanto Arungbudoyo)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044413/liga-futsal-profesional-2023-2024-berakhir-ffi-ungkap-ada-tim-yang-alami-masalah-keuangan-9uNfPZ0HfI.jpg
Liga Futsal Profesional 2023-2024 Berakhir, FFI Ungkap Ada Tim yang Alami Masalah Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044227/federasi-futsal-indonesia-sebut-persaingan-liga-futsal-profesional-2023-2024-lebih-ketat-ketimbang-sebelumnya-reYMVjM00G.jpg
Federasi Futsal Indonesia Sebut Persaingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 Lebih Ketat ketimbang Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044093/hasil-liga-futsal-profesional-2023-2024-sempat-kelelahan-cosmo-jne-menang-telak-5-1-atas-halus-fc-WdKvmZ1qIE.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Sempat Kelelahan, Cosmo JNE Menang Telak 5-1 atas Halus FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3044031/hasil-liga-futsal-profesional-2024-turunkan-pemain-pelapis-bintang-timur-surabaya-masih-terlalu-tangguh-untuk-kinantan-fc-WjpaCGHiHm.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024: Turunkan Pemain Pelapis, Bintang Timur Surabaya Masih Terlalu Tangguh untuk Kinantan FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634415/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-gulung-nanzaby-fc-bintan-tsh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025-2026: Unggul FC Gulung Nanzaby FC Bintan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/kiper_cremonese_emil_audero_2.jpg
Pelatih Cremonese Ungkap Kondisi Terkini Emil Audero
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement